Multiverso do João! Filhos de Gugu e Faustão se encontram novamente no Teleton

Estamos vivendo no multiverso do João e podemos provar! No último sábado, dia 11, João Augusto Liberato, João Silva e João Guilherme se encontraram nos bastidores do Teleton - e, claro, não podia faltar clique desse encontro, né?

Nas redes sociais, João Silva, filho de Faustão, compartilhou alguns cliques dos bastidores do programa. Incluindo o famoso clique ao lado do filho de Gugu e do filho de Leonardo.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que João Liberato e João Silva se encontram na televisão. Recentemente, os dois participaram juntos da Batalha do Lip Sync no Domingão com Huck.