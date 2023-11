Viih Tube e Eliezer se emocionam ao falar de Lua após comentários maldosos: - Ela é maravilhosa nas nossas vidas

Sempre que compartilham fotos da pequena Lua, Eliezer e Viih Tube precisam lidar com comentários maldosos sobre a bebê. Seja pelo tamanho das bochechas ou pelas dobrinhas em seu corpo, alguns internautas acabam deixando comentários pesados sobre o peso da neném.

No último sábado, dia 11, Viih não se aguentou e rasgou o verbo nas redes sociais. Depois de afirmar, mais uma vez, que sua filha está bem e saudável, a influenciadora não conseguiu conter as lágrimas ao participar do Teleton 2023.

A loira foi uma das apresentadoras do evento e bateu um papo com o amado sobre maternidade e paternidade. Antes mesmo de conseguir concluir sua pergunta, Viih já estava tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair.

- Depois que você se tornou pai, o que representa para você estar aqui? O que mudou na sua vida depois que você se tornou pai e por que você está aqui hoje?

O ex-BBB se divertiu com a esposa e sua voz embargada, mas ele mesmo também não conseguiu controlar o choro ao se derreter por Lua Di Felice.

- A paternidade e a maternidade, em si, são transformadoras. A AACD e o Teleton transformam vidas. Para mim, particularmente falando do que eu vivi, o Eliezer que existiu antes, um ano atrás, mudou muito. Sou um outro cara, com outra cabeça. Eu era muito individualista antes, pensava só sobre mim e quando a Lua nasceu, até um pouco antes - acho que para homem demora um pouco mais para a ficha cair, mas, quando caiu, foi um divisor de águas a nossa filha. Poderia ficar o dia inteiro falando sobre a Lua. Sobre o quanto ela é maravilhosa nas nossas vidas.

No último sábado, dia 11, Viih escreveu um texto comunicando que não aceitaria mais comentários sobre o peso de sua filha. Direta e sincera, ela afirmou que vai entrar na Justiça contra qualquer pessoa que faça comentários maldosos sobre Lua.

Leia o texto:

Todos vocês que insistem em comentar sobre o corpo da minha filha vão todos vocês tomar bem no meio do c*. Já estou sem paciência. Não, isso não é preocupação, isso é maldade. Já falei inúmeras vezes que a Lua só mama e agora que começou a introduzir, está na fase que ainda nem come direito, mas experimenta e mais fruta. Obviamente, ela tem acompanhamento. Para a informação de vocês, ela tem pediatra, nutri, fisio, fono, gastro, então, assim, está ótima, né? Não vou mais aturar um só comentário. A partir de agora, vou entrar com todos os meus direitos legais em cada pessoa que comentar. Não quero saber sua opinião, eu não pedi e opinião sobre o corpo de ninguém é bem-vinda. Ela ainda é uma bebê, mas e se fosse mais velha e já entendesse? Vocês destruiriam o psicológico da minha filha. Falar mal de um bebê? Vocês estão mortos por dentro.