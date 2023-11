Gustavo Mioto se derrete por Ana Castela no Teleton: - Canta muito

Mais um dia de Teleton aconteceu no último sábado, dia 11, e é claro que o evento contou com diversos momentos que chamaram a atenção da web, né? Com o palco recheado de talentos para lá de famosos, Gustavo Mioto e Ana Castela não podiam ficar de fora!

Depois de agitar o público com uma de suas músicas, Mioto surpreendeu os fãs por lá ao se derreter em elogios para a namorada. Vale lembrar que os dois reataram o namoro no final de outubro, depois de viajarem juntos pelos Estados Unidos.

- Eu vim trazer a minha surpresa. É uma grande contribuição para a festa, é uma grande contribuição para o Brasil, chegou agora e sentou na janelinha de todos os recordes então... Vim chamar para cantar para vocês... Batendo recordes... A minha contribuição canta muito e tem um sorriso lindo, Ana Castela!

O casal ainda prometeu que, assim que o desafio batesse seis milhões de reais doados, eles dariam um beijo. E promessa é dívida, né? Assim que os telões exibiram os números, eles deram um beijão digno de novela.

Se falou em apresentação musical, não podia faltar Maiara e Maraisa! A dupla sertaneja chegou em grande estilo no evento e se divertiram ao cantar juntinhas, arrancando gritos de quem estava por lá.

E teve uma participação raríssima também! Renato Aragão, idealizador do Criança Esperança, marcou presença no Teleton! De maneira remota, com um vídeo gravado, o humorista pediu para que o público continuasse fazendo doações para o projeto.

Rolou um novo reencontro das loiras mais amadas do Brasil! Eliana, Angélica e Xuxa Meneghel já tinham feito todo mundo ficar nostálgico durante o Criança Esperança, mas, dessa vez, elas uniram forças de uma forma diferente e rolou até áudio vazado no WhatsApp.

As três escolheram doar os looks que usaram para o evento na TV Globo. A ideia foi dada por Eliana, que organizou tudo e conseguiu levar as roupas para o palco.

Teve torta no rosto, viu?! Depois que o programa conquistou a meta de 35 milhões de reais arrecadados, os apresentadores se divertiram dando tortadas uns nos outros.

Enquanto alguns tentavam correr e fugir da sujeira, Lexa, Zezé Di Camargo, Marcos Mion, Celso Portioli e outros não tiveram problema em se jogar na brincadeira e saíram de lá com os rostos sujos.