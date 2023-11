Taylor Swift praticamente dedica show na Argentina para Travis Kelce e muda letra de música para agradar amado

Taylor Swift está apaixonada e não quer esconder de ninguém! Atualmente, a cantora está na argentina com a turnê Eras Tour e não é que o amado foi até o país sul-americano para curtir uns dias com a amada? Em mais uma noite de shows no país, a cantora dedicou praticamente a apresentação toda para o novo namorado.

Para começar, Taylor mudou a letra de Karma para fazer um agrado para Travis. Durante a música, ela fez referência ao time que o jogador joga - Kansas City Chiefs.

- Karma is the guy on the Chiefs, cantou ela, levando a plateia a loucura.

E não parou por aí! Um dos dançarinos de Taylor ainda fez a flecha que Travis tanto faz durante os jogos dos Chiefs.

Travis ainda mostrou que sabe de cor as letras da loirinha e se derreteu ao cantar Blank Space.

Ao final, o casal ainda protagonizou seu primeiro beijão público. Vai dizer que eles não são uma graça?