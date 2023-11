No Teleton, Rebeca Abravanel revela sexo do bebê com Alexandre Pato

Rebeca Abravanel aproveitou o Teleton, que rolou no último sábado, dia 11, para revelar a todos o sexo de seu primeiro filho com Alexandre Pato, seu marido desde 2019.

Durante a noite, Rebeca tomou o microfone e compartilhou com todos que será mamãe de um menininho. Fofo demais, né? Para o chá revelação improvisado, Abravanel contou que abraçaria a convidada que estava vestindo a cor que representa o sexo do bebê e então abraçou aquela com o look azul.

Parece que vem mais um netinho para Silvio Santos, por aí, né?