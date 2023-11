Bastianini vence a etapa da Malásia de MotoGP e desencanta; Bagnaia termina à frente de Martín

A etapa da Malásia foi inusitada do início ao fim. Após Álex Márquez surpreender ao vencer a corrida sprint, foi a vez de Enea Bastianini subir no lugar mais alto do pódio neste domingo. Após um ano muito irregular e com algumas lesões, o italiano deu a volta por cima ao dominar a corrida principal da MotoGP de ponta a ponta. Ele assumiu a liderança logo na largada e não saiu mais dela até que conquistasse sua primeira vitória na temporada.

"É fantástico e emocionante. Depois de um período de mer?, não há outro nome para isso, é ótimo voltar a vencer. Hoje eu não queria mais nada, só queria vencer. Não me importava com o resto, sabia que conseguiria. Forcei desde o início e, no final, tentei manter a vantagem. Fiquei completamente destruído", disse Bastianini à emissora italiana Sky Sport.

Bastianini entrou pressionado na corrida após ameaças do diretor-esportivo da Ducati de rebaixá-lo para a Pramac. "Enviei uma pequena mensagem à Ducati. Não sei qual será a decisão deles. Recebi a confirmação para 2024 em Misano, mas veremos se alguma coisa muda", afirmou.

Apesar de ter total domínio na corrida, o italiano chegou a ser ameaçado em alguns momentos por Álex Márquez, que tentou repetir o feito da corrida sprint, mas também se mostrou satisfeito com o segundo lugar.

Quem também comemorou um lugar no pódio foi Pecco Bagnaia. Apesar de largar na pole, o líder do campeonato mundial de pilotos não conseguiu manter o ritmo, mas conseguiu se segurar em terceiro lugar, e, principalmente, à frente de Jorge Martín, seu principal adversário na briga pelo título.

"Foi divertido para quem assistiu a corrida. Aqueles momentos com Jorge foram um pouco no limite para os dois, quando eu o ultrapassei ou quando ele me ultrapassou na curva 14.Mas foi muito importante terminar na frente dele hoje. Não foi fácil. Perdemos tempo nesta luta em relação aos primeiros, mas, depois, começamos a forçar para cortar a diferença. Mas não foi o bastante, pois nós perdemos muito tempo", afirmou.

Martín, obviamente, lamentou o quarto lugar na etapa da Malásia. "Foi uma corrida complicada. Fiz o máximo que podia fazer hoje. Obviamente, não é onde eu queria estar. Queria recuperar alguns pontinhos em relação a Pecco, mas dei tudo. Teve um momento, com seis voltas para o fim, que pensei: 'É melhor acabar, somar os pontos que der'. Tentei no início, me via mais forte do que ele, mas, quando a temperatura do pneu dianteiro subiu, comecei a sofrer muito. Tentei manter a pressão, ver se ele cometia algum erro, se saia da linha ou o que quer que fosse, mas, no fim, fui eu que comecei a errar. Decidi ficar ali e levar o máximo de pontos para casa", disse.

Com o terceiro lugar, Bagnaia chegou aos 412 pontos, abrindo 14 de vantagem em relação a Martín. Marco Bezzecchi tem 323, mas não tem mais chance de ser campeão, deixando a disputa para os dois líderes da temporada.

Os pilotos voltam às pistas no próximo final de semana para a etapa do Catar, a penúltima do ano.

Confira o resultado da etapa da Malásia de MotoGP:

1.º - Enea Bastianini (ITA/Ducati)

2.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 1s535.

3.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 3s562.

4.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 10s526.

5.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 15s000.

6.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 16s946.

7.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 18s553.

8.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 19s204.

9.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini), a 19s399.

10.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 19s740.

11.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 21s189.

12.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 23s598.

13.º - Marc Marquez (ESP/Honda), a 27s079.

14.º - Augusto Fernández (ESP/KTM), a 28s940.

15.º - Pol Espargaró (ESP/KTM), a 29s849.

16.º - ker Lecuona (ESP/Honda), a 50s960.

17.º - Álvaro Bautista (ESP/Ducati), a 53s564.

18.º - Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 1min42s162.

Não completaram a prova: Brad Binder (AFS/KTM), Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), Raul Fernández (ESP/Aprilia), Miguel Oliveira (POR/Aprilia) e Joan Mir (ESP/Repsol Honda).