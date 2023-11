Curry bate recordes, mas Golden State Warriors perde para Cleveland Cavaliers na NBA

Stephen Curry colocou seu nome ainda mais na história da NBA ao se tornar o primeiro atleta a fazer quatro cestas de três em dez partidas consecutivas. Ele também alcançou a marca de 22 mil pontos na carreira, sendo o 35º jogador a conquistar tal feito. Mesmo assim, não teve uma atuação digna de seu brilho e acabou vendo o Golden State Warriors sofrer uma nova derrota. Neste sábado, sua equipe caiu para o Cleveland Cavaliers por 118 a 110.

Curry anotou 30 pontos, mas não teve um grande aproveitamento, já que virou apenas quatro bolas de três em 14 tentativas e apenas nove e 25 arremessos de curta distância. Do lado do Cleveland Cavaliers, o destaque foi Donovan Mitchell, com 21 pontos, sete rebotes e cinco assistências. O cestinha da equipe, no entanto, foi Caris LeVert, com 22.

Mesmo atuando em San Francisco, na Califórnia, o os Warriors foram dominados do início ao fim e conheceram sua quarta derrota na NBA, a segunda consecutiva. O time é o quinto colocado da Conferência Oeste, enquanto que o Cavaliers é o nono da Conferência Leste.

Ainda neste sábado, o Boston Celtics derrotou o Toronto Raptors por 117 a 94 e conquistou a sua segunda vitória consecutiva na temporada. Jaylen Brown e Jayson Tatum dividiram a responsabilidade com 29 e 27 pontos, respectivamente. Do outro lado, nenhum jogador dos Raptos passou dos 20 pontos. Pascal Siakam foi o cestinha, com 17.

Mesmo sem Tyler Herro, que está tratando de uma torção no tornozelo, o Miami Heat venceu o Atlanta Hawks por 117 a 109, graças à boa atuação de Bom Adebayo, que anotou 26 pontos e 17 rebotes. O estreante Jaime Jaquez Jr também teve destaque ao converter 20 pontos.

O cestinha da partida, no entanto, estava do lado do Atlanta. Trae Young fez o que pôde, mas não conseguiu impedir a derrota dos Hawks, que vêm fazendo uma boa campanha na NBA.

Confira os resultados:

Orlando Magic 112 x 97 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 117 x 94 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 109 x 117 Miami Heat

Golden State Warriors 110 x 118 Cleveland Cavaliers

Acompanhe os jogos deste domingo:

New York Knicks x Charlotte Hornets

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Houston Rockets x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Miami Heat

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves