Rádio comunitária on-line difunde a voz do núcleo dos Cafezais

Foi a partir da tentativa de despejo promovida pela Prefeitura de São Bernardo no núcleo Cafezais, no bairro Montanhão, em março de 2022, que nasceu a rádio comunitária on-line da comunidade. Na época, 45 residências foram marcadas com um sinal na porta, que indicava que os moradores deveriam sair de suas casas porque seriam demolidas – a justificativa era que as moradias estavam em área de risco. Na ocasião, não foi oferecido auxílio-aluguel às famílias, segundo afirmam os moradores, e eles resistiram à desocupação do espaço com protestos e presença massiva na Câmara Municipal.

Para documentar a luta por moradia da comunidade, inclusive da ameaça de demolição da sua residência, o radialista Cleudes Alves Teixeira, 57 anos, mais conhecido como Joca Neto, gravou a ocupação dos moradores no órgão legislativo municipal e divulgou o conteúdo nas redes sociais.

A iniciativa deu tão certo que, após conversa com educadores sociais e lideranças da região, foi criada a Rádio Online Cafezal, produzida por voluntários e moradores para lutar pelos direitos da população, promover o debate e desenvolvimento no território, além de ajudar democratizar a comunicação na periferia.

“A rádio é uma iniciativa para humanizar e dar voz a nossa comunidade, produzida por nós e para nós”, explica a presidente do canal de comunicação, Rosa Maria de Souza, 51, que é educadora social e dirigente do Conselho Comunitário do Núcleo Cafezais do Bairro Montanhão. O projeto é produzido por quatro voluntários, que intercalam suas vidas pessoais e profissionais para ser a ponte entre a informação e o público.

A equipe é composta pelo auxiliar de cinegrafia, José Luiz Carneiro, 47, o Gaguinho; o produtor e cinegrafista Cleiton Brito Bandeira, 31; o comentarista esportivo, Francisco Augusto Carvalho, 60, o Gato, e pelo radialista Joca Neto. Pelos becos, vielas e escadarias da comunidade, os quatro profissionais produzem conteúdos on-line, compartilham nas redes sociais da rádio (@radioonlinecafezal) e enviam em grupos de WhatsApp dos moradores.

Uma vez disponível na internet, essas publicações são compartilhadas por diversas pessoas conhecidas até os conteúdos chegarem em indivíduos que nunca colocaram os pés nos morros da comunidade, mas descobrem um universo de potências, projetos e também dos problemas enfrentados pelos moradores. A conectividade permite que as barreiras invisíveis entre o centro urbano e a periferia sejam derrubadas.

Os temas produzidos são dos mais diversos, como cobertura de eventos e visita de políticos ao local, jogos de várzea, com direito a comentários exclusivos do ex-jogador do Esporte Clube Santo André, o Gato, e resumo dos assuntos debatidos na reunião semanal da associação de moradores. A ideia é difundir os problemas enfrentados pelas famílias, e unir esforços para cobrar soluções de empresas prestadoras de serviços e do poder público.

Sem uma sede, a rádio on-line ocupa atualmente o espaço da Biblioteca Comunitária Carlos Marighella. “Estamos arrecadando dinheiro para comprar equipamentos profissionais, e conseguir um local para ter o nosso estúdio e profissionalizar ainda mais o trabalho. Temos muitas ideias de programas de música e novos quadros. Acreditamos no poder da comunicação e queremos ajudar a melhorar as condições de vida dos moradores através da nossa própria narrativa”, defende Joca, que é locutor em diversos shoppings da região.

Além da rádio, o núcleo Cafezais conta com outras iniciativas produzidas por moradores para atender às demandas da comunidade, como horta comunitária, doação de alimentos, cozinha solidária, projeto de esportes para crianças e cursinho pré-vestibular.

Dia da favela

Neste mês foi celebrado o Dia da Favela, em 4 de novembro, data que busca ressaltar o potencial das comunidades e seus moradores. O dia foi escolhido pela Cufa (Central Única das Favelas) porque foi a primeira vez que o termo apareceu em um documento oficial, em 1900, quando o delegado Eneas Galvão se referiu ao Morro da Providência, localizado no Rio de Janeiro, como favela, de maneira pejorativa.

No Grande ABC existem 253 favelas e 358.210 pessoas vivendo nesses locais – cerca de 13,2% da população total da região, segundo dados do instituto Nós, que mensura os hábitos de consumo e tendências das periferias brasileiras. O levantamento aponta que São Bernardo possui as comunidades com o maior e o menor número de moradores da região, sendo a Vila São Pedro, Núcleo 83, com 29.199 pessoas e a Naval I com apenas 25.

Diadema é o município do Grande ABC com a maior quantidade de favelas, com 101. Na sequência aparecem São Bernardo (59), Santo André (56), Mauá (35) e Ribeirão Pires (4) - o levantamento não registrou periferias em São Caetano e Rio Grande da Serra.

‘Ser favelado é ter garra, fé, dignidade e orgulho das suas raízes’

A líder comunitária do Núcleo Cafezais, em São Bernardo, Rosa Maria de Souza, 51 anos, ressignifica e se apropria do termo favelado, palavra utilizada em algumas situações de maneira pejorativa para se referir às pessoas que vivem em periferias. Moradora há 39 anos do local, Rosa dedica sua vida para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Ser favelado é ter garra, fé, dignidade e orgulho das suas raízes. Ser favelado é levantar a cabeça e mostrar para o mundo que não é o lugar que faz a pessoa. Moramos na favela por necessidade, mas encontramos felicidade e fazemos nossa construção social dentro dela. Ser favelado é criar seus filhos com dignidade, sou mãe preta e solo, e criei na periferia uma filha que se formou em pedagogia e ajudo a criar cinco netos. Na favela usamos a nossa história de vida para fortalecer os outros moradores, é ter coragem para abraçar o mundo e enfrentar a luta constante do dia a dia, com muito orgulho”, defende Rosa, que também é educadora social.

A moradora denuncia a situação habitacional da comunidade. Segundo ela, o município de São Bernardo não possui nenhum plano de habitação para o território, e reclama das recentes medidas de desocupação promovidas pela Prefeitura. “As famílias não são números, são pessoas lutando pela sua existência. O direito à moradia é a nossa principal causa, queremos diálogo para encontrar uma solução, despejar as pessoas sem ter para onde ir é desumano”, finaliza.