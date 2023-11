Diadema tem peso enorme na minha sobrevivência, diz Aílton

O ator Aílton Graça, astro de Mussum, o Filmis, que conta a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, exaltou Diadema na sua formação como cidadão. Criado na comunidade conhecida como Buraco do Sapo, em Americanópolis, na Zona Sul da Capital e próximo da cidade do Grande ABC, Aílton disse que costumeiramente ia às bibliotecas públicas do município para estudar e, posteriormente, para vender as peças da época de camelô. “Diadema tem um peso muito grande na minha sobrevivência”, disse.

A palestra de Aílton Graça lotou o Teatro Clara Nunes na noite de sexta-feira. O evento integra as festividades da 22ª edição da Kizomba – Festa da Raça, que celebra a cultura e a contribuição negra para o Brasil. Por mais de duas horas, ele conversou com a produtora de audiovisual Thais Scabio e respondeu também a perguntas da plateia.

Aclamado por sua interpretação em Mussum, o Filmis, Aílton comentou sobre sua infância, seus primeiros papéis artísticos e também sobre o processo de construção de Mussum. “Mussum deixou um legado muito grande para o povo preto. E não só ele, mas a mãe dele também (Malvina Bernardes Gomes). Ela é o retrato de muitas mães de filhos negros da periferia, que deixam a vida de lado para dar oportunidades aos filhos. São elas que se jogam nas balas perdidas, que sempre acham pessoas pretas periféricas. Nunca acham ricos nos Jardins”, disse.