Robson Miguel lança filme que mescla ficção e espiritualidade

O violonista Robson Miguel lançou o filme Preparado para Morrer no Dia do Meu Chamado. A produção de uma hora e 40 minutos já tem quase duas mil visualizações e está disponível no canal do YouTube dele (@mestrerobsonmiguel). A obra se passa no castelo dele, no Recanto Irani, em Ribeirão.

“Independente de idade ou credo, um dia todos serão liberados desta vida terrena. Em um dia marcado pela vontade de Deus ou mesmo pela vontade humana, a morte, que é a única certeza dessa vida, nos encontrará. Aí dormiremos para sempre.... ou talvez não”, inicia Robson Miguel na narração do filme produzido e dirigido por ele.

O violonista convidou nove representantes de nove filosofias e crenças com mais seguidores do mundo, sendo ateísta, politeista, materialista, animista, criacionista, cristão, panteista, evangélico e evolucionista. A ideia central é refletir sobre o conceito de morte para os diferentes convidados.

Ao longo do filme, eles são entrevistados e o debate se aflora. Elementos como dúvida, mal, morte, fé, esperança se personificam para tentar explicar as opiniões e escolhas de cada representante, mas, durante a obra, as crenças de cada convidado são colocadas a prova.