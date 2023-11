Capitão do Tigre anuncia renovação; ‘Só falta assinar’

Em fim de contrato, o capitão do São Bernardo Futebol Clube, Rodrigo Souza, revelou nesta sexta-feira (10) durante entrevista ao Diário, que já está acertada sua permanência no Tigre Rodrigo tem 36 anos e foi o jogador de linha que mais atuou pelo Tigre este ano. O capitao, inclusive, foi escolhido para a seleção dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro da Série C.

Ao ser questionado sobre a renovação contratual, Rodrigo Souza não hesitou e revelou que a situação já está encaminhada. “Falei com o Lucas Andrino, CEO do São Bernardo, e já acertamos tudo essa semana. Ele já até enviou os documentos, agora só falta assinar a renovação até o fim de 2024”, informou. O capitão, que já jogou no Cruzeiro, Criciúma, América-MG, Náutico e no futebol vietnamita, fez questão de deixar claro o carinho que tem pelo São Bernardo. “Dia 19 de novembro completa 4 anos que eu fui apresentado no São Bernardo. Aqui é um lugar muito especial e espero ter mais tempo para poder retribuir todo esse carinho que a torcida tem comigo”, disse.

Rodrigo Souza também falou sobre a permanência do técnico Márcio Zanardi e considera a continuidade muito importante para as pretensões do Tigre. “Sob o comando do Márcio, o São Bernardo vem fazendo grandes campanhas. Neste ano, por exemplo, fomos muito bem no Paulistão e também na Série C. Manter esse trabalho facilita muito a produção dos atletas que vão chegar, porque todos já sabem o sistema de jogo e já entendem como o trabalho é feito. Uum exemplo é o Palmeiras com o Abel Ferreira, que já está há bastante tempo e o clube vem tendo resultados importantes”, refletiu.

TEMPORADA 2023

Rodrigo também analisou a temporada deste ano. Para ele, a escolha do elenco e a pré-temporada foram essenciais. “Isso nos ajudou muito na campanha que a gente fez, porque a o clube manteve uma base que veio da Série D de 2022 e com a chegada de alguns jogadores, como o Léo Jabá, o Matheus e o Chrystian, o elenco se qualificou”, detalhou o volante.

Sobre a derrota na última partida do ano para o Operário-PR, que custou o acesso à Série-B, Rodrigo disse que sofreu bastante. “Eu até comentei com um amigo (um pouco antes da entrevista) que eu fiquei uns cinco dias mal. Foi frustrante porque estávamos tão próximo e não conseguimos o objetivo”, revelou. E complementa. “Por outro lado, foi a primeira vez que o clube jogou esse campeonato. Para o início desse projeto foi uma coa campanha. O campeonato é muito difícil e tinha times de tradição, como o Náutico, Paysandu, CSA, Figueirense”. finalizou.

CAMPANHAS

No campeonato Paulista deste ano, o São Bernardo fez grande campanha na fase de grupos, disputando ponto a ponto a liderança da chave com o Palmeiras. No mata-mata, o time da região perdeu por 1 a 0 para o próprio Palmeiras, jogando melhor e não tendo um pênalti claro marcado a seu favor. Na Copa do Brasil, o Tigre não passou do primeiro jogo e perdeu em casa para o Naútico por 1 a 0, sendo eliminado. Já no Brasileirão da Série C, entre altos e baixos na fase classificação, o Tigre se classificou em oitavo. Na fase final, conquistou duas vitórias, um empate e foi derrotado três vezes. O Tigre perdeu o acesso na última partida, quando perdeu para o Operário por 1 a 0.