Sargento Simões e Nova Era atuam pela aprovação das contas de Atila

Os vereadores Sargento Simões e Zé Carlos Nova Era, ambos do PL, têm feito trabalho de cabos eleitorais ao buscar votos de colegas pela aprovação das contas do ex-prefeito de Mauá e atual deputado estadual Atila Jacomussi (Solidariedade). As contas, referentes ao exercício de 2020, foram rejeitadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), que agora aguarda o parecer da Câmara mauaense.

A informação foi passada por lideranças do PT de Mauá, que, inclusive, afirmam que a dupla teve encontro com o vereador e colega de partido Denis Caporal na noite de sexta-feira. Segundo essas lideranças, Simões e Nova Era têm conversado com todos os vereadores da Casa na tentativa de convencê-los a aprovarem as contas de Atila.

Procurados pelo Diário, os parlamentares não se posicionaram sobre a informação até o fechamento desta edição.

A presidência da Câmara de Mauá deve pautar para terça-feira a votação das contas de 2020 de Atila. A votação deve acontecer na véspera de terminar o prazo regimental para análise, por parte do Legislativo, da contabilidade do Executivo.

Pela Constituição Federal, cabe ao Legislativo a palavra final a respeito das contas da Prefeitura – ou seja, a Câmara pode ou não seguir a recomendação do TCE. Para se salvar, Atila precisa ter 16 votos (dois terços da Casa). Isso significa que a base de sustentação do prefeito Marcelo Oliveira (PT), que tem maioria no Legislativo, necessita conquistar somente oito dos 23 vereadores para manter o parecer do TCE, o que pode colocar em risco a pretensão de Atila de voltar a ocupar a principal cadeira da Prefeitura. Essa votação já é tratada nos corredores como uma prévia da eleição de 2024, que tende a ser uma das mais polarizadas da região.

Embora corra o risco de ficar inelegível para o pleito do ano que vem, a rejeição das contas por si só não asseguram a retirada do ex-prefeito das urnas. Isso porque, em 2021, a Câmara de Mauá acompanhou o parecer do Tribunal de Contas e rejeitou o balancete de 2017. Esse movimento foi insuficiente para tirá-lo da eleição do ano passado. Atila não só disputou, como se elegeu deputado estadual.