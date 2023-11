Pré-candidato diz que vice é pauta a ser discutida

Pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira voltou a dizer que não há escolha, muito menos sinalização, de quem pode ser seu vice na chapa da eleição do ano que vem. “O que não podemos é escolher alguém que não some, que não agregue.”

No mês passado, surgiu especulação de que a ex-primeira-dama e ex-secretária de Orçamento e Planejamento Nilza de Oliveira, mulher do ex-prefeito e hoje ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), poderia ser indicada como companhia de chapa. Luiz Fernando elogiou Nilza, disse que ela é um grande quadro, mas reforçou que não era possível antecipar o debate.

Depois, um de seus coordenadores de campanha, o ex-deputado estadual Ramiro Meves (SD), afirmou ao Diário que o vice seria de legendas aliadas e não haveria chapa pura.

“O vice terá de ampliar candidatura e temos que ter calma nesse processo. No momento certo vamos tirar o nome. Eu quero ouvir o presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT), todos os apoiadores do projeto, a base aliada, para que possamos acertar”, ponderou Luiz Fernando.

Ao ser indagado se uma mulher seria o perfil de vice ideal, Luiz Fernando tergiversou. “É uma sugestão. Posso ter simpatia por vice mulher, mas o presidente Lula escolheu o (ex-) governador Geraldo Alckmin (PSB) como vice, o Luiz Marinho (PT) teve o Frank (Aguiar) e até mesmo o Orlando Morando (PSDB) optou pelo Marcelo Lima (PSB).”