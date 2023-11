Vinicius Júnior marca de peito, Rodrygo brilha e Real Madrid goleia Valencia

Com direito a um gol de peito de Vinicius Júnior, os brasileiros comandaram o Real Madrid na goleada sobre o Valencia por 5 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Vini Jr. e Rodrygo marcaram duas vezes cada e o segundo ainda contribuiu com duas assistências no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

O triunfo manteve o Real na briga pela liderança da tabela. A equipe de Madri soma 32 pontos, dois atrás do surpreendente Girona, que também venceu neste sábado o Rayo Vallecano por 2 a 1 e sustentou a ponta. Já o Valencia é o nono colocado, com 18 pontos.

A partida deste sábado foi cercada de expectativa por reunir pela primeira vez os dois times após o rumoroso caso de racismo contra Vinicius Júnior, em maio deste ano. Aquele jogo, disputado na casa do Valencia, chegou a ser interrompido pelos diversos insultos racistas que vinham das arquibancadas em direção ao brasileiro.

Declarações polêmicas de autoridades do futebol espanhol após a partida agravaram ainda mais o caso, quase gerando uma crise diplomática entre Brasil e Espanha. Como consequência, o caso está sendo investigado pela Justiça espanhola e a LaLiga, organizadora do Espanhol, passou a dar maior atenção à discriminação no campeonato.

Seis meses depois, as preocupações sobre novas ofensas ao brasileiro ficaram em segundo plano quando a bola rolou. Isso porque o Real não perdeu tempo e abriu o placar logo aos dois minutos, com gol de Carvajal e assistência de Kroos, que acertou a trave cinco minutos depois.

Carlo Ancelotti mandou a campo Vinicius Júnior e Rodrygo no ataque. O técnico voltou a poupar Bellingham, principal jogador do time na temporada até agora. Vini Jr. foi um dos destaques do primeiro tempo. Após desperdiçar duas grandes chances, ele deixou sua marca aos 41, com um inesperado gol de peito. Rodrygo cruzou da direita e Vini pulou de peixinho para escorar de peito.

O segundo tempo começou do mesmo jeito que acabou o primeiro: com gol de Vinicius Júnior. Logo aos 3, Rodrygo deu mais um passe importante para o compatriota, que avançou pela esquerda, cortou para o meio e bateu da entrada da área: 3 a 0.

Apenas um minuto depois, Rodrygo deixou temporariamente sua função de "garçom" para também deixar sua marca na partida. Ele aproveitou erro feio na saída de bola do goleiro do Valência, entrou na área e anotou o quarto gol da partida.

Não satisfeito, depois de o Real desacelerar em campo, o brasileiro voltou à carga aos 38, quando recebeu pela esquerda, entrou na área e bateu no canto, fazendo 5 a 0. Antes dos acréscimos, o Valência descontou com gol de Hugo Duro, aos 43.

OUTROS RESULTADOS

Mais cedo, a Real Sociedad fez 3 a 1 no Almería, fora de casa. Oyarzabal, Fernandez (de pênalti) e Zubimendi marcaram os gols do time visitante, que chegou aos 22 pontos e ocupa o sexto lugar da tabela. O Almería é o lanterna do campeonato, com apenas três pontos até agora.

As outras duas partidas do dia terminaram em 1 a 1: Granada x Getafe e Osasuna x Las Palmas. O resultado manteve o Granada na penúltima colocação, com sete pontos. Em situação mais favorável, o Las Palmas figura na oitava posição, com 18.