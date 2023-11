Ituano quebra jejum, vence duelo direto contra o Sampaio Corrêa e respira na Série B

Em duelo fundamental contra o rebaixamento, o Ituano quebrou um jejum de 10 jogos sem vencer ao superar o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória deste sábado fez o time paulista ganhar um respiro e encaminhar sua permanência. Mário Sérgio e Eduardo Person, ambos no primeiro tempo, foram os autores dos gols. Ytalo descontou para os maranhenses.

Com os três pontos, o Ituano chegou a 40 e aparece em 14º lugar. O time abriu quatro pontos sobre o Sampaio Corrêa, que é o primeiro time fora da zona da degola, em 16º lugar, com 36.

Atuando em casa, o Ituano se impôs sobre o Sampaio Corrêa logo de início. Dominando a posse da bola, procurou explorar os lados do campo. Matheus Cadorini cabeceou e Thiago Braga esticou todo para evitar o gol. Apostando nesta jogada, os donos da casa abriram o placar com 16 minutos. Em cruzamento de Pacheco, o lateral Mário Sérgio apareceu na segunda trave e testou para as redes.

Neutralizando o adversário, o Ituano não deixou o Sampaio trabalhar a bola, com uma marcação pressão, principalmente na saída de bola. Com a vantagem, o time paulista mudou a estratégia e começou a procurar os contra-ataques. Já na reta final, Yann Rolim puxou o contragolpe e serviu Eduardo Person, que bateu firme, a meia altura, para ampliar para o Ituano, aos 41 minutos.

Na volta do intervalo, o Sampaio Corrêa diminuiu logo com dois minutos. Ytalo recebeu em velocidade, ganhou a disputa com o defensor, driblou o goleiro e empurrou para as redes. O gol mudou o panorama da partida. Se na primeira etapa, o Ituano era melhor, os visitantes eram dominantes no segundo tempo, com mais posse de bola e com presença ofensiva.

Com o passar do tempo, o Ituano abdicou de atacar e ficou somente se defendendo. Apesar do volume, os visitantes não conseguiam finalizar a gol. Abusando do jogo aéreo, as jogadas eram facilmente cortadas pela defesa paulista, que apenas afastava o perigo. Na reta final, já sem muita técnica, o Ituano se superou na imposição física e garantiu o resultado dentro de casa.

O Ituano volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h, quando abre a 37ª rodada, em duelo contra a Chapecoense, de novo em casa. Já o Sampaio Corrêa atua na outra segunda-feira (20), quando recebe o Avaí, no Castelão, às 19h.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 2 X 1 SAMPAIO CORRÊA

ITUANO - Jefferson Paulino; Pacheco, Rafael Pereira, Marcel e Mário Sérgio; José Aldo (Vinicius Balieiro), Yann Rolim e Eduardo Person (Rafael Carvalheira); Wesley (Felipe Fonseca), Matheus Cadorini (Hélio Borges) e Felipe Saraiva (Thiaguinho). Técnico: Marcinho.

SAMPAIO CORRÊA - Thiago Braga; Samuel Santos (Maurício), Gustavo Henrique, Rafael Jansen e Alyson (Vitinho); Neto Paraíba (Getterson), Ferreira e Eloir (Robinho); Thiaguinho, Ytalo e Henrique (Riquelmo). Técnico: Dejair Ferreira.

GOLS - Mário Sérgio, aos 16 minutos, e Eduardo Person, aos 41 minutos do primeiro tempo. Ytalo, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Person, Pacheco, Mário Sérgio e Rafael Pereira (Ituano).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA - R$ 24.070,00.

PÚBLICO - 1.732 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).