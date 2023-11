Com onda de calor, Sesc da zona leste de SP vê público mais do que triplicar em piscinas

Em busca de um refresco contra as altas temperaturas que atingem a capital paulista e boa parte do País neste fim de semana, parques e clubes de São Paulo ficaram lotados neste sábado, 11.

Pelo menos 2.500 pessoas foram até as piscinas das unidades do Sesc Belenzinho, na zona leste da cidade, o que representa mais do que o triplo dos cerca de 700 visitantes que a unidade recebe em um dia comum de fim de semana.

Com o movimento muito acima do esperado, a admissão de frequentadores no complexo de seis piscinas foi interrompida já no começo da manhã.

As piscinas ficam abertas das 9h30 às 17h30 de terça a domingo, com acesso somente para credenciados do Sesc e com o exame médico dermatológico em dia.

Sesc 24 de Maio

No Sesc 24 de Maio, o movimento também foi grande, com a sensação térmica no local chegando a 40ºC, segundo termômetro instalado dentro da unidade.

A administração não informou o número de visitantes.

Clubes privados

Nos clubes privados mais tradicionais da cidade, o movimento segue dentro do esperado para o período.

Nas zonas sul e oeste, clubes como o Paineiras, Pinheiros, Paulistano e o Esporte Clube Sírio não têm programação especial para esse fim de semana e o acesso é somente com convite de sócios, sem a opção de day use para não sócios.

Veja onde se refrescar no calor

Com o calor previsto para os próximos dias, as piscinas do Sesc são opções gratuitas para quem quer se refrescar e não viajou. A entrada é gratuita, mas é preciso ter a credencial plena da rede.

Para quem quer curtir uma piscina, mas não é credenciado no Sesc, há a opção de ir a um dos centros esportivos municipais.

Dos 47 mantidos pela Prefeitura, 30 têm algum tipo de piscina, das infantis até as olímpicas.

Eles são gratuitos e abertos ao público, mas é preciso fazer uma carteirinha antes de poder acessá-los.

Os locais funcionam de 8 horas às 17 horas, das terças-feiras aos domingos, e estão espalhados por toda a cidade.

Alerta de altas temperaturas em todo o país

Na quarta-feira, 8, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso meteorológico especial de nível amarelo (perigo potencial) de onda de calor.

Segundo o comunicado, ele abrange áreas do Centro-Oeste e Sudeste do País (sobretudo São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O Inmet informa que o forte calor deverá permanecer em algumas áreas até a metade da próxima semana.

Em São Paulo, a capital paulista está em estado de atenção para altas temperaturas, decretado pela Defesa Civil Municipal.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, no sábado os termômetros devem marcar até 35°C. No domingo, pode chegar a 37°C à tarde.

Ações da Prefeitura de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo instalou dez tendas da Operação Altas Temperaturas na capital. A operação começou na quinta-feira, 9, com o objetivo de amenizar o impacto do calor na saúde da população, em especial entre as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além disso, desde sexta, agentes da Defesa Civil Estadual e equipes da Sabesp farão atendimento com caminhão com bebedouro na Praça da Sé e tendas no entorno do Teatro Municipal, das 11h às 15h, até a próxima segunda, 13, inclusive no fim de semana.

A Operação Altas Temperaturas tem foco no reforço do convencimento das pessoas para procurarem a rede de acolhimento, onde poderão se abrigar do sol e receberão água e alimento; a instalação de dez tendas em pontos estratégicos, das 10h às 16h, com fornecimento de água, frutas e bonés, além de espaço pet; e disponibilização de uma ambulância referenciada para atendimento a casos de exposição ao calor para atender essas tendas.