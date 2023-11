Navios da China perseguem embarcações Filipinas enquanto EUA alertam que defenderão aliado

Enquanto um avião de vigilância da Marinha dos Estados Unidos voava em círculos, mantendo uma forte vigilância, dezenas de guardas costeiras e navios da China perseguiam e cercavam embarcações das Filipinas, no mais recente confronto em um dos pontos de conflito mais perigosos no Mar do Sul da China.

No auge do confronto de quatro horas de sexta-feira em alto mar, um navio da guarda costeira chinesa disparou um canhão de água em direção a uma lancha filipina que entregava alimentos e outros suprimentos às forças filipinas em um navio de guerra abandonado e enferrujado que serve como frágil posto territorial avançado do país em Second Thomas Shoal, um recife submerso nas Ilhas Spratly.

A China manteve firmemente a sua reivindicação de praticamente toda a via navegável estratégica, entrando em conflito com os seus vizinhos mais pequenos e atraindo os Estados Unidos, o aliado do tratado de Manila e o principal rival da China na região da Ásia-Pacífico. Washington e os seus aliados mobilizaram navios da Marinha e aviões de combate para promover a liberdade de navegação e sobrevoo, e tranquilizar aliados como as Filipinas.

Há receios de que os confrontos recorrentes em Second Thomas Shoal, que fica dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas sancionada pela Organização das Nações Unidas (ONU), mas é reivindicada pela China e rodeada pela sua frota, possam desencadear um conflito armado que oponha os EUA à China. Autoridades filipinas disseram neste sábado que nunca tomariam qualquer medida que pudesse desencadear um conflito maior, mas que não seriam dissuadidas de defender os direitos soberanos do país no Mar do Sul da China.

Apesar dos bloqueios chineses e das manobras coercivas, o contingente filipino conseguiu entregar suprimentos ao punhado de fuzileiros navais filipinos a bordo do BRP Sierra Madre e partiu sem incidentes. O navio de guerra filipino, doado pelos EUA, tem desmoronado com o tempo, mas ainda está ativamente comissionado, o que significa que um ataque armado seria considerado por Manila como um ato de guerra. Fonte: Associated Press