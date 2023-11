Mãe de MC Melody e Bella Angel é impedida de ver a filha

Bella Angel, irmã de MC Melody, realizou três cirurgias plásticas nos últimos dias. A mãe das duas jovens, Day Lima, usou as redes sociais para revelar que seu ex-marido, MC Belinho, a impediu que de ver a filha após os procedimentos médicos.

Nesse sentido, a empresária abriu o coração para declarar que está tendo dificuldades na criação das duas adolescentes e afirma que o ex-marido é quem dificulta as coisas.

- Eu tentei visitar a Bella desde ontem, só que o jurídico do pai dela me mandou um áudio dizendo que na casa dela eu não posso ir. Não pedi em momento algum pra ir na casa da minha filha, o que eu queria era visitar ela no hospital, desabafou.

A mãe ainda revelou que a visita à Bella Angel não foi realizada, porque ela iria realizar exames em outro local. Day, então, acredita que isso foi apenas um pretexto da filha para que ela não magoasse o pai.

- Não é por causa disso que vou deixar de amá-la e ser a mãe dela. Vou respeitar o momento dela, deixa ela lá. O importante é que ela tá bem, espero que fique melhor ainda, ela estando feliz, eu também estou (...) Eu estou aqui, sou a mãe dela, ela não é filha de chocadeira. Infelizmente o Brasil inteiro tem que aceitar que eu sou a mãe dela, disparou.

Na sequência, ela disse que a filha tem más influências das pessoas ao seu redor e à fama, justificando o seu comportamento.

- Só que eu sou aquela mãe que criou elas, eu cuidei delas. Diferente de muitas pessoas que não cuidam. Essa é a diferença, finalizou.