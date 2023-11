Bremer marca, Juventus vence e retoma liderança do Italiano; Milan tropeça fora de casa

A Juventus está de volta à liderança do Campeonato Italiano, pelo menos de forma provisória. Jogando em casa, o time de Massimiliano Allegri venceu o Cagliari por 2 a 1 e tomou a primeira posição da Inter de Milão, que ainda joga nesta 12ª rodada. Também neste sábado, o Milan cedeu o empate em 2 a 2 com o Lecce fora de casa.

Em Turim, a Juventus começou o primeiro tempo muito distante de dominar o adversário. O Cagliari, que vinha de duas vitórias consecutivas na luta contra o rebaixamento, entrou muito atento na partida e deu trabalho ao goleiro Wojciech Szczesny. Ainda assim, a primeira etapa terminou sem bola na rede.

No segundo tempo, o time da casa voltou muito mais ligado e abriu o placar com apenas 15 minutos de bola rolando. Kostic cobrou falta pela esquerda e mandou na cabeça do zagueiro brasileiro Bremer, que testou sem força, mas no canto do goleiro. Mais tarde, com 25, foi a vez de Daniele Rugani aproveitar cobrança de escanteio para empurrar para o fundo das redes.

Antes do apito final, Alberto Dossena descontou para o Cagliari, com assistência de Jakub Jankto. A vitória leva a Juventus para os 29 pontos, ultrapassando a Inter de Milão, que tem 28 e ainda enfrenta o Frosinone no domingo, às 16h43, no Giuseppe Meazza. Com nove pontos, o Cagliari segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição.

MILAN

Também neste sábado, o Milan abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas cedeu o empate por 2 a 2 com o Lecce fora de casa. Giroud, aos 28, e Reijnders, aos 35 minutos, balançaram as redes em favor dos visitantes. Porém, Sansone e Banda empataram o duelo no segundo tempo.

Nos minutos finais da partida, Giroud foi expulso de campo e o Lecce quase marcou o gol da virada. Piccoli mandou para as redes nos acréscimos, mas o lance foi anulado com ajuda do VAR.

Com o resultado, o Milan desperdiçou a oportunidade de encostar um pouco mais na briga pela primeira posição do campeonato. O clube fecha a rodada com 23 pontos, agora mais distante da Juventus e da Inter de Milão.