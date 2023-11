James Rodríguez e Pato sofrem lesão e desfalcam São Paulo no clássico com Santos

Apesar de estar recuperado de um problema gástrico, o meia James Rodríguez desfalcará o São Paulo no clássico com o Santos deste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. O colombiano sentiu um desconforto no adutor esquerdo antes do treino deste sábado e acabou sendo vetado pelo departamento médico do clube, que confirmou também a ausência de Alexandre Pato, com um trauma no pé direito.

A dupla se junta ao meia Rodrigo Nestor e aos atacantes Marcos Paulo, Lucas Moura e Calleri, todos no DM. Por outro lado, Caio Matheus e William Gomes, do time sub-20, participaram da atividade com os profissionais neste sábado.

A confirmação da lesão de James Rodríguez joga contra os planos do técnico Dorival Júnior de dar sequência ao colombiano na reta final do Brasileirão. Diferentemente de Lucas Moura, ele chegou ao clube sem totais condições físicas e só agora se aproxima de seu ideal.

Sendo assim, Dorival Júnior deverá repetir a escalação que derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na última rodada. A principal dúvida do treinador é na lateral-esquerda. Caio Paulista pode assumir o posto de Welington, que não fez uma grande partida no último compromisso do clube.

A expectativa é que o São Paulo entre em campo com: Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e Juan (Erison).

O São Paulo alcançou o "número mágico" de 45 pontos, que devem assegurar a permanência do clube no Brasileirão. O time paulista abriu uma boa "gordura" em relação aos adversários que lutam contra o rebaixamento.