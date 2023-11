Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan se reencontram 20 anos depois de atuarem juntas no filme Sexta-Feira Muito Louca

Que reencontro! Jamie Lee Curtis publicou uma foto ao lado de Lindsay Lohan na última sexta-feira, dia 10. Elas atuaram juntas no filme Sexta-Feira Muito Louca e se reencontraram 20 anos depois da produção de Hollywood.

Assim, a atriz veterana abriu o coração e se declarou à artista de 37 anos de idade em um post no Instagram.

Tarde demais. VOCÊ CRESCEU e TÃO LINDA! Bem, é sexta-feira, e a greve acabou, então espero que possamos mudar de lugar novamente num futuro próximo!, escreveu Jamie Lee.

Na foto, ela faz referência aos personagens do filme que trocam de corpo. Nesse sentido, o texto da atriz deu a entender que o longa-metragem pode ter uma sequência a ser produzida.

Vale lembrar, por fim, que em outubro de 2022, Jamie Lee Curtis afirmou ao The View que já estavam rolando conversas a respeito de um novo filme.

A velha avó que troca de lugar, então Lindsay se torna a avó sexy que ainda está feliz com Mark Harmon de todas as maneiras que você ficaria feliz com Mark Harmon, brincou a atriz.