Vera Fischer fala sobre namoro e confessa: - Ninguém me atrai no momento

Quando o assunto é amor, você é o tipo de pessoa que se joga de cabeça no sentimento ou prefere ser mais racional? No bate-papo que rolou entre Fátima Bernardes, Paolla Oliveira e Vera Fischer elas debateram sobre o assunto e abriram a intimidade no programa Assim Como a Gente.

Ao ser questionada sobre o assunto, Fischer confessou que é o tipo de pessoa que se joga sem medo do vai acontecer no futuro e gosta de viver intensamente todos os romances:

- Eu me jogo. Eu me jogo mesmo e depois eu vejo o que acontece.

Já Paolla, disse que gosta de se apaixonar e tem uma boa sensação quando está sentindo a paixão pulsando em suas veias:

- Eu gosto de me apaixonar, de sentir essa pulsação de vida que é a paixão, então eu me entrego, sim.

Vale lembrar que Vera já foi casada com Perry Salles, entre 1972 e 1987, e depois se apaixonou por Felipe Camargo, com quem ficou junto de 1988 a 1995. Paolla, atualmente, namora o sambista Diogo Nogueira.

Sobre arrumar um novo namorado, Fischer confessou que ainda não conseguiu encontrar ninguém que chame a sua atenção e faça seu coração acelerar de uma forma diferente:

- As pessoas me perguntam: Por que você não tem namorado? Porque ninguém me atrai no momento para ser namorado. Para ser amigo é outra coisa, porque eu adoro uma boa conversa e se sentir amada, como amiga.