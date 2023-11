Cauã Reymond fala sobre paixão da filha, Sofia, por K-Pop: - Ela está fazendo aula

Cauã Reymond roubou os holofotes neste sábado, dia 11, ao participar do É de Casa. O ator conversou sobre inúmeros assuntos com os apresentadores e deu detalhes sobre a pré-adolescência de sua filha com Grazi Massafera, Sofia.

A jovem está com 11 anos de idade e já expressa grandes paixões que muitas adolescentes e crianças compartilham, entre elas, o K-Pop, gênero musical produzido pelos artistas sul-coreanos. Ela é fã de algumas bandas e tentou apresentar para o pai:

- Ela adora as séries sul-coreanas. E ela é apaixonada pelos meninos, e eles são mais... Eles têm traços mais femininos, fazem cirurgia plástica para parecerem mais femininos, usam maquiagem. Uma coisa mais fina.

Como todos os jovens apaixonados e dedicados a alguma coisa, Sofia diverte o ator quando fala que vai casar com os ídolos e está investindo bastante no universo:

- Ela tá fazendo aula de k-pop e me mostrou a foto de um menino que eu não sabia que era um menino. Aí ela falou: Ai, pai, você não entende nada, eu vou casar com ele.