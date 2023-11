Kane faz dois, Bayern de Munique derrota Heidenheim e reassume liderança do Campeonato Alemão

Com dois gols de Harry Kane, o Bayern de Munique reassumiu a liderança ao menos provisória do Campeonato Alemão ao derrotar o Heidenheim por 4 a 2, neste sábado, na Allianz Arena, pela 11ª rodada, com destaque também para a vitória do Stuttgart sobre o Borussia Dortmund.

A vitória, a quinta consecutiva na competição, levou o Bayern de Munique à liderança, com 29 pontos, um a mais do que o Bayer Leverkusen, que entrará em campo apenas no domingo. Já o Heidenheim acabou ficando em 13º lugar, com dez.

O Bayern de Munique dominou o primeiro tempo e contou com mais uma grande atuação de Harry Kane para sair na frente do marcador. O inglês soma 47 gols em 49 jogos em 2023. Aos 13 minutos, ele dominou dentro da área, girou o corpo e soltou o pé para fazer 1 a 0.

O time bávaro poderia ter feito um placar ainda mais elástico no primeiro tempo, mas levou um 2 a 0 para o intervalo. A vantagem foi ampliada aos 43, quando Sané cobrou escanteio na cabeça de Harry Kane, que deu um leve desvio para marcar o seu segundo gol na partida.

No segundo tempo, porém, o Bayern voltou desligado e deu espaço para o Heidenheim diminuir. Aos 22, Tim Kleindienst recebeu de Dinkci e fez 2 a 1. Três minutos depois, o time visitante empatou com Jan-Niklas Beste, após um erro na saída de bola do Bayern de Munique.

Quanto tudo parecia apontar para um tropeço do Bayern de Munique, Raphael Guerreiro aproveitou o rebote para recolocar a equipe na frente aos 27. E ainda deu tempo para Choupo-Moting dar números finais ao embate em uma bela cabeçada.

MAIS JOGOS

Ainda neste sábado, o Stuttgart derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 1 em duelo direto por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Com isso, subiu para o terceiro lugar, com 24 pontos, deixando o rival em quarto, com 21.

Os outros dois jogos terminaram empatados. Darmstadt (15º) ficou no 0 a 0 com o Mainz (16º), enquanto o Wolfsburg (11º) buscou, em casa, a igualdade diante do Hoffenheim (6º) por 1 a 1.

Neste domingo, três jogos encerrarão a 11ª rodada do Campeonato Alemão. O Bayer Leverkusen pode recuperar a liderança no confronto contra o Union Berlin. Destaque também para o duelo entre RB Leipzig e Freiburg.