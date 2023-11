Durante Teleton, Patrícia Poeta se emociona ao falar de parente com deficiência: - Meu primo favorito

Na noite da última sexta-feira, dia 11, Patrícia Poeta ficou responsável por comandar a apresentação do Teleton no SBT. Cobrindo a ausência de Fátima Bernardes, após a mesma fraturar o pé. Durante a noite, a apresentadora fugiu um pouquinho do script e acabou se emocionando.

Acontece que Patrícia estava dando as informações sobre como fazer as doações para o grupo da AACD e acabou se lembrando de um importante parente que também tem algum tipo de deficiência:

- Essa noite está sendo muito especial. Meu primo favorito, vou me segurar aqui para não chorar, tinha deficiência. Era o meu primo mais querido. Ele deve estar acompanhando lá de cima esse momento especial. Está sendo muito especial para mim estar aqui. Se a gente puder fazer cada um pouquinho, a gente está falando de acessibilidade, inclusão, empregabilidade, escolaridade. A gente está falando de presente e futuro. Estamos falando de uma causa muito nobre. Eu falo e fico até arrepiada.

Outro destaque do momento foi a participação das Marias. Fofas demais, né? Virginia Fonseca e Zé Felipe juntaram toda a família para encantar o palco do Teleton.

A influenciadora entrou com a pequena Maria Flor no colo, enquanto cantor estava segurando Maria Alice, que parecia estar com sono demais para interagir.

Na conversa com Eliana, os dois ainda confessaram que pretendem ter mais filhos no futuro. Será que logo vem mais uma Maria ou um José?

- Eu quero [ter mais filhos]. Eu acho que uns quatro está bom, confessou a loira.