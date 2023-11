Após prisão por pensão, Justiça determina que Thiago Servo não é pai de Donatella

Depois de inúmeras polêmicas envolvendo a possível paternidade da pequena Donatella, Thiago Servo finalmente recebeu uma decisão tomada pela Justiça. Segundo informações do Metrópoles, as autoridades decidiram que o artista não é pai da criança.

Vale lembrar que o ex-conquisteiro chegou a ser preso em 2016 após enfrentar problemas relacionados ao pagamento da pensão determinada. Agora, depois que Gabrielle Tacconi Huese faltou a três datas marcadas para realizar o teste de DNA, a Justiça determinou a retirada do nome de Thiago dos documentos de Donatella.

Segundo o advogado do cantor, Otávio Figueiró, eles devem mover um processo com pedido de indenização contra Gabrielle.

- Vamos ingressar com uma ação indenizatória, cumulada com lucros cessantes, danos morais e materiais, entre outros, pelos shows que ele deixou de fazer, pois as constantes ações abertas por Gabrielle contra Thiago Servo trouxeram vários transtornos para a vida dele, inclusive uma depressão que ele ficou por um bom tempo, contou à Fábia Oliviera.

Otávio revelou que Thiago ficou impedido de realizar novos shows durante sete anos, já que Gabrielle entrava com constantes pedidos de prisão contra o artista. A primeira ação foi aberta em 2015, quando a jovem iniciou as exigências de alimentos para a filha.

- Na época, ele estava fazendo muito sucesso com a dupla Thaeme e Thiago. Por isso, o juiz determinou o valor da pensão em 40 mil reais. Quando resolveu sair da dupla, Thiago teve seus rendimentos diminuídos, mas não pediu revisão e, por isso, não conseguiu mais pagar. Os débitos foram aumentando e eu mesmo fui até São Paulo tentar fazer um acordo, que era pagar 100 mil reais e parcelar a diferença. E a resposta que obtivemos do advogado dela foi que ela não queria o dinheiro dele, mas sim que ele fosse preso.

O pedido de prisão foi atendido logo depois que Thiago fez um show em São Paulo. Ele foi levado direto para a delegacia e ficou cerca de dois dias por lá, até seu advogado conseguir tirá-lo.

Thiago e Gabrielle tiveram um relacionamento enquanto o cantor ainda estava na dupla com Thaeme, porém, o namoro não durou muito tempo. Quando o artista soube da gravidez de Donatella, ele assumiu as despesas determinadas pela Justiça.

Agora, com a retirada do nome de Servo da certidão da pequena de dez anos de idade, o cantor é pai apenas do bebê de três meses de vida, Victor Emmanuel, nascido no dia 4 de agosto.