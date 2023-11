Em A Fazenda 15, Cezar Black e Kally Fonseca trocam carinhos e declarações

Durante a madrugada deste sábado, dia 11, os peões de A Fazenda 15 curtiram mais uma festa, dessa vez com a temática Buenos Aires. Enquanto as músicas tocavam e alguns participantes dançavam até o chão, Cezar Black e Kally Fonseca estavam agarradinhos.

Vale lembrar que a cantora já confessou ter sentimentos pelo ex-BBB, mas ele revelou que a considera apenas uma amiga, já que ele já teria uma pessoa fora do confinamento.

Será que vai rolar pelo menos um beijinho? Depois de serem flagrados pelos peões, Black e Kally precisaram lidar com vários pedidos para que eles se beijassem, porém, até o fim da noite, nada aconteceu.

Depois que tudo acabou, os peões voltaram para a sede e continuaram se divertindo no banheiro. Mostrando o talento para soltar o gogó, Tonzão, Lily Nobre e Alicia X criaram uma paródia para brincar com os confinados que ainda não tinham tomado banho.

- A Lily não toma banho, olha o cheiro que ela tem, todo mundo sabe disso.

Enquanto Shayan escovava os dentes, Lily também se divertiu ao brincar:

- Tenho que te contar uma piada de cair a b***a. Ah, não, já te contaram.

Será que acabaram as brigas? Alicia, Lily, Nadja e Kally estavam tomando banho juntinhas e não tiveram problema nenhum em brincarem e darem muito risada juntas.

- Amiga, a gente é a rainha dos VTs, disparou a loira enquanto as outras riam ao seu redor.

No meio de toda a diversão, eles foram surpreendidos por um aviso de punição. O texto revelou que os peões vão ficar 48 horas sem acesso à água quente depois de um deles ter conversado sem o uso do microfone.

O clima não ficou ruim e os confinados até continuaram as brincadeiras com uma briga de travesseiros no quarto. Isso que é energia, hein?! Porém, Márcia e André Gonçalves, por exemplo, queriam descansar e decidiram ir para a sala.

Foi então que um pequeno desentendimento acabou acontecendo. O ator tinha levado um cobertor amarelo e branco para se cobrir no sofá e o deixou em cima da mesa de centro enquanto ia ao banheiro. A ex-jogadora de vôlei surgiu e começou a arrumar o seu espaço para dormir por ali também.

Enquanto forrava o seu lugar, Márcia acabou usando o cobertor levado por André, sem perceber que tinha trocado com o seu que já estava no sofá.

- Cadê o meu lençol que estava aqui?, questionou Gonçalves ao voltar do banheiro.

- Não sei. Esse aqui é meu, trouxe lá de dentro. Você quer um lençol?

- Não, quero o meu cobertor que estava aqui.

Na sequência, o ator voltou ao quarto para pegar outro cobertor e poder, finalmente, descansar para conseguir realizar as novas tarefas do dia.