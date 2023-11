Taylor Swift e Travis Kelce têm jantar romântico na Argentina e fontes afirmam que ele estava radiante

Parece que o relacionamento de Travis Kelce e Taylor Swift está indo muito bem, obrigada! O casal do momento foi visto em um jantar romântico na Argentina, na última sexta-feira, dia 10. Vale lembrar que a cantora está no país sul-americano para mais um show da Eras Tour.

Fontes informaram à revista People que o casal parecia feliz, mas Travis estava radiante. Os dois jantaram em uma sala privada do restaurante e pareceram estar acompanhados do pai da cantora, Scott Kingsley Swift.

As pessoas que estavam no local descreveram o casal como fofos. Além disso, eles contaram que os dois deixaram o local de mãos dadas e que a multidão no restaurante aplaudiu quando eles deixaram o local.