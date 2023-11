João Guilherme faz piada com drogas em fazenda de Leonardo: Juro que não tem nada a ver comigo, mas poderia

Que João Guilherme é um dos filhos mais engraçados de Leonardo, você não pode negar! Na última sexta-feira, o ator decidiu fazer piada com o avião carregado de entorpecentes que pousou na fazenda do cantor, localizada em Goiás.

Caso você esteja por fora, segundo informações do jornal Metrópoles, o avião transportava cerca de 400 quilos de drogas, que ainda foram levadas até uma camionete que invadiu a propriedade do cantor. Felizmente, nem Leonardo, nem seus familiares estavam no local na hora do ocorrido.

Com isso, João comentou no Twitter:

Juro que não tem nada a ver comigo, mas poderia [risos].

E continua:

Acho mais que justo replantarem ali mesmo na fazenda qualquer planta que possa [hipoteticamente] ter sido arrancada da natureza, um absurdo.