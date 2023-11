Roger Waters no Allianz Parque: veja serviço, setlist e dicas para esticar o passeio

O cantor e compositor inglês Roger Waters faz neste sábado e domingo, 11 e 12 de novembro, seus últimos shows da passagem da sua turnê This Is Not A Drill - a sua despedida dos palcos - pelo Brasil. Depois de se apresentar por cidades como Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, Waters subirá no palco montado no gramado do Allianz Parque, no bairro da Pompeia, para cantar músicas como Us & Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here e Is This The Life We Really Want?.

No show que Waters fez no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro, no último dia 28 de outubro, o cantor disse ao público. "Eu poderia ficar aqui afogado no amor de vocês até o fim dos meus dias. (...) Não é provável que eu volte (...) Mas, por Deus, estou adorando!. A reportagem do Estadão acompanhou a apresentação e fez um relato do que o público de São Paulo pode esperar sobre a turnê do artista (leia aqui).

Além de seus sucessos e de uma música nova, The Bar, Waters reservou uma surpresa para seus fãs: a inclusão da canção Two Suns in The Sunset, faixa que o Pink Floyd, grupo ao qual o cantor fez parte, gravou no álbum The Final Cut, de 1982, mas que jamais tocou ao vivo.

O roqueiro mostra que, aos 80 anos, está em excelente forma vocal. Waters não deixa de fora do roteiro da turnê clássicos como The Happiest Days of Our Lives e Money.

Veja o setlist que ele costuma tocar na turnê:

Confortably Numb

The Happiest Days of Our Lives

Another Brick in the Wall, Part 2

Another Brick in the Wall, Part 3

The Powers that Be

The Bravery of Being Out of Range

The Bar

Have a Cigar

Wish You Were Here

Shine on You Crazy Diamond (parts VI-IX)

Sheep

In the Flesh

Run Like Hell

Déjà Vu

Déjà Vu (Reprise)

Is This the Life We Really Want?

Money

Us and Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

Two Suns in the Set

The Bar (Reprise)

Outside the Wall

Serviço

Roger Waters

This Is Not A Drill

11 e 12/11, 20h

Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Pompeia