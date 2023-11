Boa alimentação e descanso na véspera do Enem devem ser prioridades do candidato

O segundo dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será amanhã, com questões de matemática e ciências da natureza. Para ajudar a finalizar essa etapa, professores consultados pelo Diário dão dicas para melhorar o desempenho e deixar o nervosismo de lado. Para eles, a boa interpretação de texto é o segredo para se sair bem no teste. Neste domingo, os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h. A aplicação começa às 13h30 e o candidato tem cinco horas para preencher o caderno de respostas.

O Estado de São Paulo acumulou 590.789 inscritos, mas teve taxa de 26,8% no número de ausentes no primeiro dia. No Grande ABC, 41.561 pessoas se candidataram ao exame, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

É normal que o participante se sinta ansioso na véspera da realização da prova, mas o diretor de vestibulares do Singular Anglo, Paulo Roberto De Francisco, afirma que não adianta estudar um dia antes. “O conhecimento necessário já foi acumulado ao longo do ano. Cada estudante é único. Para alunos que não se sentem seguros, podem dar uma ‘passada de olhos’ no que achar conveniente, mas recomendamos evitar os exageros, seja em relação aos estudos, festas ou alimentação. Afinal, são muitas horas de prova e é necessário estar muito bem descansado. No dia anterior à prova é importante alimentar-se e dormir bem.”

Para aqueles que preferem revisar antes, Marizane Piergentile, pedagoga e diretora de educação das unidades do Grande ABC e Litoral do Colégio Adventista explica que, em biologia, é importante focar em ecologia, anatomia, genética, citologia, evolução, bioquímica e microbiologia.

“Em Física, os temas mais comuns são energia e eletricidade, termodinâmica, ondulatória, cinemática, óptica e dinâmica. Já em Química, as prioridades são química orgânica, reações inorgânicas, eletroquímica, química ambiental, estequiometria e soluções.”

Durante a prova, o segredo para evitar o nervosismo é ler as instruções com atenção e organizar o tempo para saber quanto tempo dedicar a cada bateria de perguntas. “Tente iniciar a prova respondendo às questões mais fáceis e que você tem mais confiança. Se encontrar uma pergunta difícil, passe para a próxima e volte a ela mais tarde. Assim evite gastar muito tempo em uma única pergunta. Marque as questões difíceis e retorne a elas no final, se sobrar tempo. Por fim, faça respirações profundas para acalmar a mente e lembre-se de que você se preparou, confie em seu conhecimento”, aconselha Marizane Piergentile.

É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e documento de identificação físico ou digital (não vale cópia simples). Recomenda-se também levar cartão de confirmação de inscrição.