PCdoB indica pré-candidato à Prefeitura de Santo André

Pela primeira vez na corrida eleitoral, o PCdoB indicou José Roberto Murisset como pré-candidato à Prefeitura de Santo André no último dia 29, durante a conferência municipal do partido. A indicação foi apoiada pelo novo presidente do PCdoB, professor Davidson Ribeiro.

Murisset é médico neurologista e neurofisiologista clínico, presidente do Sindmed ABC (Sindicato dos Médicos do ABC) e secretário-geral da FMB (Federação Médica Brasileira). “O principal objetivo da minha candidatura seria a criação de um plano de metas para melhorar Santo André, por meio da construção de moradias, melhor estruturação do transporte urbano e modernização da educação”, disse o pré-candidato ao Diário.

Em relação à saúde na cidade, Murisset avalia que pode melhorar, “A saúde deveria ser mais inclusiva com as pessoas carentes, é preciso um plano de governo que pense não somente no pronto-socorro, mas também na atenção primária, como mais médicos da saúde da família e um saneamento básico melhor.”

O médico também criticou a atual gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB), dizendo que ele deveria focar mais na atenção básica e primária nas áreas mais carentes do que em agradar a classe média.

O pré-candidato afirmou que pretende ser “ser mais ousado e apresentar a cara da mudança que a cidade precisa.”

Atualmente, o PCdoB faz parte da Federação Brasil da Esperança e do Movimento Santo André Popular, com o PT, Psol, PV e Rede.