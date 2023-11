Campanário está nas finais da Taça das Favelas 2023

Diadema está nas finais da Taça das Favelas 2023. Tanto a equipe masculina quanto a femina do Campanário garantiram vagas e vão disputar o título inédito no próximo sábado (18), no Estádio do Canindé. Os homens vão enfrentar Cidade Tiradentes e as mulheres duelam contra Paraisópolis. A final feminina, aliás, será uma reedição de 2022, quando as duas equipes também decidiram o título. Na ocasião, a equipe paulista levou a melhor. A competição, organizada pela Cufa (Central Única das Favelas), começou em julho com a versão masculina reunindo 104 favelas divididas em 26 grupos com 4 equipes em cada. Já no feminino, 40 favelas formaram 10 grupos com 4 equipes. A competição abrange comunidades de todos o Estado de São Paulo.

O Campanário masculino garantiu vaga na final após superar a Favela do Cai Cai (Parque Guarapiranga) por 3 a 0. Já a equipe feminina se classificou vencendo por 4 a 2 a Favela da Vila Nascente (Grajaú). As partidas aconteceram no último final de semana no campo da Vila Manchester, Zona Leste da Capital.

“Vão ser duas grandes finais. E temos muito o que comemorar, inclusive porque muitos dos atletas das equipes do Campanário têm sua origem nas escolas de futebol da Prefeitura”, destaca João Batista Barbosa, coordenador das escolas de futebol da Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema.

As duas partidas da final terão transmissão da Globo. Às 14h será disputada a final feminina e, logo em seguida, às 15h40, será a vez da final masculina.