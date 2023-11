Charge - 11 de novembro de 2023

Até pouco tempo atrás, Rio Grande da Serra era conhecida como a única cidade do Grande ABC que nem sequer tinha semáforo. Ainda não há farol no auxílio do tráfego municipal, mas a cidade agora tem sistema de estacionamento rotativo.



Desde o mês passado, passou a valer o contrato entre a Prefeitura e a empresa Easy Park, que vai gerir o sistema de Zona Azul. As vagas estão demarcadas sobretudo na região central, na Avenida Jean Lieutaud e na Avenida Dom Pedro I. onde há concentração do comércio municipal.



Durante um mês, o estacionamento rotativo esteve em fase experimental e de conscientização. Agora, já é para valer, inclusive com possibilidade de aplicação de multas dentro do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).