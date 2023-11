Rio Grande da Serra implanta sistema Zona Azul

Até pouco tempo atrás, Rio Grande da Serra era conhecida como a única cidade do Grande ABC que nem sequer tinha semáforo. Ainda não há farol no auxílio do tráfego municipal, mas a cidade agora tem sistema de estacionamento rotativo.

Desde o mês passado, passou a valer o contrato entre a Prefeitura e a empresa Easy Park, que vai gerir o sistema de Zona Azul. As vagas estão demarcadas sobretudo na região central, na Avenida Jean Lieutaud e na Avenida Dom Pedro I. onde há concentração do comércio municipal.

Durante um mês, o estacionamento rotativo esteve em fase experimental e de conscientização. Agora, já é para valer, inclusive com possibilidade de aplicação de multas dentro do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

O custo do tíquete por hora é de R$ 2 – a tolerância de parada sem o bilhete é de 15 minutos. A medida passou a valer de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Em nota, a Prefeitura de Rio Grande da Serra comunicou que “não foi destinada verba pública para implantação do novo sistema, que pode ser utilizado por meio de uma compra que assegura hora(s) de uso da vaga em comércios cadastrados, por aplicativo e com colaboradores do estacionamento rotativo”. Ou seja, a Easy Park irá lucrar integralmente pela operação do sistema.

Entre as vantagens mencionadas pela Prefeitura com relação à iniciativa estão a “promoção de fluxo contínuo de vagas, agilidade para estacionar nas vias da cidade e o fomento ao comércio local”.

A Prefeitura ainda destacou que a Zona Azul só não é válida aos domingos e feriados ou para motos, sendo que, em caso de descumprimento, são geradas notificações educativas a serem regularizadas pelo motorista no ponto de atendimento Zona Azul (Rua José Maria de Figueiredo, 711, Centro).

Sem a devida regularização, pode ser efetuada multa educativa de R$ 20 (que escala para R$ 195,23, caso não regularizada) e até o registro de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, dentro da tipificação de infração grave.

A penalidade, ainda segundo o município, é também um meio de arrecadar recursos para melhorias na mobilidade urbana local.

POUCOS CARROS

A instalação do sistema de Zona Azul em Rio Grande da Serra contrasta com o cenário automotivo da cidade. Rio Grande da Serra é o município do Grande ABC com o menor número de veículos – 20.638, conforme dados de 2022 do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) – e também a localidade com menor percentual de carros para moradores.

Para cada dez munícipes há somente quatro veículos registrados na cidade. Como efeito de comparação, em São Caetano são oito carros para cada dez moradores.

A única sinalização viária existente em Rio Grande é a cancela que separa a via da linha de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Os cruzamentos existentes são sinalizados por rotatórias.