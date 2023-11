Consórcio busca R$ 217 milhões do Novo PAC para mobilidade

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC oficializou proposta ao Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), do governo federal, solicitando repasse de R$ 217,2 milhões da União para projetos de mobilidade urbana nas cidades da região. O edital para cadastramento de pleitos ao Novo PAC, que prevê investimentos de R$ 65 bilhões em todo o País para áreas como habitação, cultura, educação e infraestrutura, entre outras, seria encerrado ontem, mas foi estendido até amanhã.

Ao todo, a entidade regional elencou 17 projetos para o desenvolvimento de estudos de tráfego, estudos de alternativas, projetos funcional, básico e executivo em todas as cidades consorciadas – ficam fora São Bernardo e São Caetano, que deixaram o Consórcio. Os pedidos tiveram como base o Plano de Mobilidade Regional do Grande ABC, que foi elaborado em 2013 e atualizado agora pelo GT (Grupo de Trabalho Mobilidade Urbana.

“O governo do presidente Lula está sendo um grande parceiro dos municípios, e o Novo PAC é uma prova disso. Somos referência nacional em planejamento urbano regional e estamos usando toda nossa experiência para pleitear investimentos que vão ajudar os municípios da região a resolver seus gargalos de mobilidade urbana”, afirmou o presidente do Consórcio e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT).

Os principais pleitos são para a elaboração de projetos para construção do Corredor Oratório (Santo André); construção da Marginal Diadema, na Avenida Ribeirão dos Couros (Diadema); implementação de corredor de ônibus na Avenida Benedita Franco da Veiga (Mauá); corredor de ônibus nas avenidas Prefeito Valdírio Prisco e Francisco Monteiro (Ribeirão Pires); corredor de ônibus Jean Lieutaud -- Rio Pequeno (Rio Grande da Serra), entre outros.

Também foram solicitados recursos para projetos de construção de miniterminais de integração de transporte coletivo entre várias cidades.

A expectativa do Consórcio é alta em relação à liberação dos recursos solicitados por meio do programa relançado recentemente, na medida em que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), em entrevista exclusiva ao Diário, no mês passado, garantiu que o governo federal vai dar prioridade a projetos que visem solucionar problemas regionais.

“É uma das inovações do Novo PAC, a prioridade de obras de consórcios regionais. Esses projetos vão ter atenção especial do PAC e, aqui no Grande ABC, tem um consórcio modelo, que é o Consórcio Intermunicipal. Sabemos que aqui há projetos de corredores de ônibus do Grande ABC, por exemplo. Então, projetos regionais terão prioridade absoluta do PAC”, comentou o ministro.