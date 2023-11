Avião com quase meia tonelada de drogas invade fazenda de Leonardo

Na tarde desta sexta-feira, dia 10, um avião monomotor com 400 quilos de cocaína invadiu a fazenda Talismã do cantor Leonardo, no município de Jussara, a cerca de 220 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos foram baleados e morreram durante um confronto com as autoridades. Um terceiro suspeito fugiu. As informações são do R7.

Ainda segundo a Polícia, o avião pousou sem autorização no terreno e, em seguida, uma caminhonete ocupada por três homens quebrou o portão e invadiu a fazenda. Com isso, os suspeitos transferiram a carga da aeronave para o carro e fugiram. Assim que notaram a movimentação estranha, funcionários da fazenda ligaram para a Polícia.

A assessoria de imprensa de Leonardo informou ao R7 que o cantor encontra-se em São Paulo, embarcando no navio Cabaré onde realizará shows. Também foi esclarecido que nenhum familiar estava na fazenda no momento.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram buscas e encontraram a caminhonete na BR-070. Nisso, houve um confronto entre dois suspeitos e as autoridades, o que causou o baleamento de ambos. Já o terceiro acabou fugindo. Os baleados foram encaminhados ao Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiram.

Em meio à toda polêmica, um dos filhos de Leonardo, João Guilherme, brincou nas redes sobre a carga que chegou na fazenda:

Juro que não tem nada a ver comigo, mas poderia rsrs.

Não satisfeito, João fez mais uma brincadeira:

Branco não, só orgânicos, e adicionou um coração verde.