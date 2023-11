Casimiro nega entrada de Chico Moedas no BBB24: Uma parada que não vai acontecer

Pelo jeito ele não vai! Nos últimos dias, o nome de Chico Moedas foi apontado como um dos confirmados na próxima edição do BBB, reality da Rede Globo. A notícia, é claro, dividiu os internautas, e Casimiro, um dos melhores amigos do influencer acabou se pronunciando através dos comentários de uma publicação no Instagram.

Sem papas na língua, Casimiro afirmou que tudo não passava de uma mentira e que o confinamento do ex-namorado de Luisa Sonza não irá acontecer:

Muito f*d* que vocês inventam uma mentira, espalham a parada e as pessoas ficam xingando o moleque por uma parada que não vai acontecer. Vocês ficam alimentando isso.

Eita!