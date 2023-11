Após o fim da greve dos atores, Bruna Marquezine compartilha bastidores de Besouro Azul

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, após 118 dias, a greve dos atores de Hollywood chegou ao fim na última quarta-feira, dia 8. De acordo com a revista Variety, os negociadores SAG-AFTRA aprovaram um acordo provisório que encerra a mais longa greve de atores contra os estúdios de cinema e TV da história de Hollywood.

Durante o período da greve, as estrelas do cinema estavam proibidas de gravar, participar de coletivas e premières, realizar testes para futuros papéis, dar entrevistas... Com isso, Bruna Marquezine e seus colegas de elenco em Besouro Azul não puderam compartilhar nenhuma divulgação sobre o filme.

Entretanto, agora eles podem e devem! Para comemorar o fim da greve, a atriz compartilhou uma sequência de fotos e vídeos dos bastidores de sua primeira produção internacional. A brasileira interpretou Jenny no longa da DC Comics.

Prometo que postarei algo mais profundo mais tarde, mas por enquanto, aqui está uma explosão do passado, legendou.

Finalmente a gente pode do ver todas as recordações desse hino, comentou um seguidor.

Nossa estrela Hollywoodiana, declarou outro.

Xolo Maridueña, protagonista de Besouro Azul e par romântico de Bruna Marquezine no filme, também aproveitou o momento para agradecer pelo apoio durante a greve e compartilhar momentos ao lado do elenco.

Besouro Azul é sagrado para mim, desde a família que você vê na tela até aqueles que estão fora. Este filme me derrubou e me construiu de volta de formas que nunca serei capaz de articular. Celebrar este momento atrás de portas fechadas tem sido um dos momentos mais formativos da minha vida, mas me ajudou a perceber que não há nenhum dinheiro, nenhum tweet, nenhuma manchete, que possa quantificar o sentimento dentro de uma criança que vê que a sua ancestralidade é heróica. Isto é para todas as nossas crianças interiores. Obrigado a todos os que apoiaram, a resposta tem sido esmagadoramente positiva e não há uma semana que passe sem pensar no batalhão de Besouro Azul!! Aqui estão algumas, de muitas, fotos deste filme!! Vocês são todos super-heróis!.