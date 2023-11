SZA, Taylor Swift, Olivia Rodrigo... Confira os principais indicados ao Grammy 2024

Tá chegando! No início desta sexta-feira, dia 10, Recording Academy divulgou a lista de artistas indicados ao Grammy de 2024. Entre as principais categorias, as mulheres lideraram as indicações.

A cantora e rapper SZA, que vem ao Brasil no Lollapalooza de 2024, lidera a lista, aparecendo em nove categorias, incluindo Álbum do Ano e Música do Ano - as principais categorias do evento. Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo e o trio de cantoras boygenius foram indicadas seis vezes cada.

Nas categorias Gravação do Ano e Álbum do Ano, o pianista Jon Batiste é o único homem a aparecer na lista de concorrentes - parece que esse será o ano das cantoras, hein?

Com mais novidades, nesta edição, foram acrescentadas três novas categorias, num total de 94, sendo elas: Melhor Performance de Música Africana, Melhor Álbum de Jazz Alternativo e Melhor Gravação de Pop/Dance.

A 66ª edição da premiação está marcada para acontecer em 4 de fevereiro na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Estados Unidos.

Abaixo, confira a lista de indicados nas principais categorias:

Canção do Ano

- A&W, Lana Del Rey

- Anti-Hero, Taylor Swift

- Butterfly, Jon Batiste

- Dance the Night, Dua Lipa

- Flowers, Miley Cyrus

- Kill Bill, SZA

- Vampire, Olivia Rodrigo

- What Was I Made For, Billie Eilish

Gravação do Ano

- Worship, Jon Batiste

- Not Strong Enough, Boygenius

- Flowers, Miley Cyrus

- What Was I Made For, Billie Eilish

- On My Mama, Victoria Monet

- Vampire, Olivia Rodrigo

- Anti-Hero, Taylor Swift

- Kill Bill, SZA

Álbum do Ano

- World Music Radio, Jon Batiste

- The Record, Boygenius

- Endless Summer Vacation, Miley Cyrus

- Did You Know There?s a Tunnel Under Ocean Blvd, Lana Del Rey

- The Age of Pleasure, Janelle Monáe

- Guts, Olivia Rodrigo

- Midnights, Taylor Swift

- SOS, SZA

Melhor Artista Revelação

- Gracie Abrams

- Fred Again

- Ice Spice

- Jelly Roll

- Coco Jones

- Noah Khan

- Victoria Monet

- The War and Treaty

Melhor Performance Pop Duo/Grupo

- Thousand Miles, Miley Cyrus feat. Brandi Carlile

- Candy Necklace, Lana Del Rey feat. Jon Batiste

- Never Felt so Alone, Labrinth feat. Billie Eilish

- Karma, Taylor Swift feat. Ice Spice

- Ghost in the Machine, SZA feat. Phoebe Bridgers

Melhor Performance Pop Solo

- Flowers, Miley Cyrus

- Paint the Town Red, Doja Cat

- What Was I Made For?, Billie Eilish

- Vampire, Olivia Rodrigo

- Anti-Hero, Taylor Swift

Melhor Álbum de Rock

- But Here We Are, Foo Fighters

- Starcatcher, Greta Van Fleet

- 72 Seasons, Metallica- This is Why, Paramore

- In Times New Roman?, Queens of the Stone Age

Melhor Álbum Pop Vocal

- Chemistry, Kelly Clarkson

- Endless Summer Vacation, Miley Cyrus

- Guts, Olivia Rodrigo

- Subtract, Ed Sheeran

- Midnights, Taylor Swift

Melhor Compilação de Trilha Sonora Para Mídia Visual

- Barbie, Mark Ronson & Andrew Wyatt

- Pantera negra: Wakanda para sempre, Ludwig Göransson

- OsFabelmans, John Williams

- Indiana Jones e o Chamado do Destino, John Williams, compositor Oppenheimer, e Ludwig Göransson, compositor

Melhor Performance Country Solo

- In Your Love, Tyler Childers

- Buried, Brandy Clark

- Fast Car, Luke Combs

- The Last Thing on My Mind, Dolly Parton

- White Horse, Chris Stapleton

Melhor Álbum de Pop Latino

- Don Juan, Maluma

- La Cuarta Hoja, Pablo Alborán

- Beautiful Humans, Vol. 1, AleMor

- A Ciegas, Paula Arenas

- La Neta, Pedro Capó

- X Mí (Vol. 1), Gaby Moreno

Melhor Música para Mídia Visual

- Barbie World do filme Barbie, Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. e Onika Maraj (Nicki Minaj e Ice Spice feat.Aqua)

- Dance the Night do filme Barbie, Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson e Andrew Wyatt (Dua Lipa)

- I?m Just Ken do filme Barbie, Mark Ronson e Andrew Wyatt (Ryan Gosling)

Melhor Performance de Rock

- Sculptures of Anything Goes, Arctic Monkeys

- More Than a Love Song, Black Pumas

- Not Strong Enough, Boygenius

- Rescued, Foo Fighters

- Lux Æterna, Metallica

Música de Rock

- Not Strong Enough, Boygenius

- Rescued, Foo Fighters

- Ballad of a Homeschooled Girl, Olivia Rodrigo

- Emotion Sickness, Queens of the Stone Age

- Angry, The Rolling Stones

