Duilio não quis Dorival por 'filosofia' e trouxe Cuca porque 'dava para comprar a briga'

Em dezembro do ano passado, quando Vítor Pereira decidiu não renovar o contrato, o Corinthians resolveu apostar em Fernando Lázaro, membro da comissão fixa do time, como treinador para 2023. Pouco tempo antes disso, o Flamengo, que contrataria o português recém-saído do clube alvinegro, informou Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, que não daria continuidade ao trabalho vencedor..

De acordo com Duilio, o Corinthians não quis contratar o ex-flamenguista porque o perfil dele não atendia ao que o clube precisava no momento. "Não era a filosofia que a gente queria no momento, por análise nossa e também valores. Ele saiu ganhando muito do Flamengo", disse. Naquele momento a gente não achava que era o Dorival, é uma Cisa que depende das opções que você tem no mercado".

Dorival ficou sem clube até abril, quando foi contratado pelo São Paulo, agora campeão da Copa do Brasil. Exatamente no mesmo dia em que o rival tricolor anunciou o novo treinador como substituto de Rogério Ceni, o Corinthians anunciou a saída de Lázaro do comando e a chegada de Cuca, que teve uma passagem relâmpago, pois entregou o cargo após sete dias de trabalho, pressionado pela torcida por causa da condenação que carrega desde 1989, por estupro de uma menor na Suíça.

Na época, Duilio não acreditava que a resistência da torcida seria tão grande. "Eu não fiz nada sem o compliance aprovar. Quis comprar essa briga porque a repercussão desse assunto não era nada absurda até então, dava para comprar", disse. "O Cuca me passou segurança, depois que conversei com ele e a esposa. Quando anunciei a saída do Vítor, o Cuca era técnico do Atlético-MG, não existia isso. Me passou segurança, de que não fez, não tem nada, não tem prova... foi isso. Ele era o perfil vencedor e estava disponível".

Depois que Cuca saiu, quem assumiu foi Vanderlei Luxemburgo, demitido após derrota no jogo contra o Fortaleza, pela rodada de ida das semifinais da Sul-Americana, única competição na qual restavam esperanças de título para a gestão Duílio, que terminará os três anos sem conquistas.

Hoje, o presidente corintiano está satisfeito com Mano Menezes, a quem considera "o melhor treinador que poderia estar no Corinthians" neste momento. Apesar disso, admitiu que, em todas as ocasiões em que houve movimentação para trocar de técnico, Tite, atual treinador do Flamengo, foi procurado. "A gente tentou trazer o Tite todas as vezes que teve troca. Nessa última, mal conversamos porque ele tinha deixado claro que não ia trabalhar, e agora está trabalhando".