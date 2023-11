Com uma novidade, Arthur Elias convoca seleção feminina de futebol para três amistosos

Com uma novidade, o técnico Arthur Elias anunciou nesta sexta-feira a lista de jogadoras convocadas para os próximos três compromissos da seleção brasileira feminina de futebol. No total, ele chamou 25 atletas para dois amistosos com o Japão e um com a Nicarágua, entre o fim de novembro e o início de dezembro.

A única novidade é a atacante Priscila, do Internacional. Acostumada a defender as equipes de base do Brasil, a jogadora de 19 anos fará sua estreia na seleção principal. Arthur Elias chamou também a meio-campista Julia Bianchi, do Chicago Red Stars, convocada pela primeira vez pelo novo treinador da equipe feminina - ela já havia sido chamada por Pia Sundhage, antecessora de Elias no cargo.

Sem maiores surpresas, a ausência mais sentida nesta terceira lista de Arthur Elias é a atacante Cristiane. Para seu lugar o treinador chamou justamente a novata Priscila - Cristiane havia aparecido nas listas anteriores. A atacante Marta, do Orlando Pride, foi confirmada na relação divulgada nesta sexta.

As convocadas vão defender o Brasil numa série de três amistosos, todos a serem disputados no Estado de São Paulo. O primeiro jogo está marcado para o dia 30 deste mês, às 15h15, contra o Japão, na Neo Química Arena, na capital paulista. As duas seleções farão um segundo jogo no dia 3 de dezembro no Morumbi, às 11h.

No dia 6, as brasileiras vão enfrentar a equipe da Nicarágua às 18h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Será a última partida da seleção feminina neste ano.

O grande objetivo do Brasil é se preparar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, grande meta para o próximo ano. O time nacional já está classificado.

No mês passado, Arthur Elias comandou seus dois primeiros jogos como treinador da seleção, ambos contra o Canadá. Cada equipe ganhou uma partida.

Confira abaixo a lista de convocadas da seleção brasileira:

Goleiras: Letícia (Corinthians), Luciana (Ferroviária) e Camila (Santos);

Defensoras: Rafaelle (Orlando Pride), Lauren (Kansas City), Antonia (Levante UD), Kathellen (Real Madrid), Bruninha (Gotham FC), Tamires (Corinthians) e Yasmim (Corinthians);

Meio-campistas: Luana (Corinthians), Ary Borges (Racing Louisville), Angelina (OL Reign), Duda Sampaio (Corinthians), Julia Bianchi (Chicago Red Stars) e Ana Vitória (Paris Saint-Germain);

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City), Adriana (Orlando Pride), Marta (Orlando Pride), Geyse (Manchester United), Gabi Portilho (Corinthians), Eudimilla (Ferroviária), Gabi Nunes (Levante UD) e Priscila (Internacional).