Jennifer Aniston lamenta não ter feito mais encontros com atores de Friends antes da morte de Matthew Perry

Matthew Perry deixou um grande vazio no elenco de Friends após a sua morte em 28 de outubro de 2023. Mas quem parece estar sofrendo mais com isso é Jennifer Aniston, que está com dificuldade em aceitar o que aconteceu.

De acordo com o site The Mirror, a atriz não está conseguindo lidar com a morte do amigo e colega do elenco de Friends. Nesse sentido, a musa americana relatou que o grupo promoveu um último jantar em grupo em 2019 e não eles não conseguiram se encontrar mais após a última reunião para o especial da série, em 2021.

Ainda de acordo com o site, o elenco de Friends, composto por ela, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc tem se apoiado mutuamente após a morte do amigo. No entanto, é ela quem estaria sofrendo mais pela situação.

Jen, Courteney, Lisa e os meninos estão angustiados. Eles não conseguem acreditar que ele [Perry] se foi tão cedo e estão desesperadamente tristes por não poderem fazer mais e por não terem ficado tão próximos. No momento, é tudo tão doloroso, revelou uma fonte próxima ao The Mirror.

Vale lembrar que, embora o ator fosse grato a todos os seus ex-colegas de elenco, ele despendia uma admiração particular por Aniston.

Ela foi quem mais estendeu a mão. Estou muito grato a ela por isso, revelou Matthew em sua autobiografia, Friends, Lovers and The Big Terrible Thing.