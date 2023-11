Vice-premiê chinês pede cooperação com UE para garantir estabilidade de cadeias de suprimento

Vice-primeiro-ministro da China, Zhang Guoqing disse nesta sexta-feira, 10, que Pequim espera trabalhar em conjunto com a União Europeia (UE) para garantir a estabilidade das cadeias de suprimento industriais globais, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. Zhang fez a declaração durante reunião nesta sexta com o comissário da UE para o mercado interno, Thierry Breton, em Pequim.

No encontro, Breton afirmou que a UE deseja fortalecer a cooperação com a China, uma vez que os dois lados têm "interesses em comum em muitos campos", de acordo com a Xinhua.