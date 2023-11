Giovanna Ewbank nega crise no casamento e suposta nova traição de Bruno Gagliasso: - Mais respeito

Botou a boca no trombone! Giovanna Ewbank não se aguentou e decidiu ser sincerona nas redes sociais depois de ver seu nome envolvido em uma nova polêmica. Após rumores de que ela e Bruno Gagliasso estariam enfrentando uma crise no casamento, a atriz decidiu gravar um vídeo para as redes sociais e acabar com qualquer suposição.

Incomodada com as notícias de que seu marido teria a traído recentemente, Gioh começou:

- Não costumo vir aqui quando contam fofoca, porque grande parte da imprensa sempre foi querida comigo, e quando contam alguma mentira, sigo a vida e deixo que o tempo mostre a mentira. Mas nessa semana saiu uma nota sobre mim, em um veículo muito sério, e fiquei com vontade de falar. Porque a nota foi de um machismo absurdo e fiquei impressionada. O que para o jornalista e para sociedade é normalizado, e ele joga isso sem responsabilidade de apuração. Se a mentira fosse que eu tivesse traído o Bruno, isso seria a chamada e eu estaria sendo chamada de v*******a para baixo. Porque a traição do homem é legitimada e incentivada. Mas a mulher não pode ter discurso de traição. Está aí o feminicídio para comprovar.

Na sequência, a apresentadora direcionou sua indignação ao fato de que a matéria publicada cita que o Quem Pode, Pod seria patrocinado por Bruno. Vale lembrar que Ewbank apresenta o podcast ao lado de Fernanda Paes Leme, mas tirou um tempinho para cuidar de sua saúde mental. Segundo o jornalista, esse teria sido o motivo para o abalo no casamento deles:

- Nem eu, nem a Fernanda, jamais precisaríamos de dinheiro de homem nenhum para coisa nenhuma na nossa vida. O meu trabalho, eu trabalho com moda, beleza e publicidade há muitos anos... Tem muitas marcas comigo, e, pasme, é um trabalho e dá dinheiro. E as mulheres ganham mais do que os homens nesse mercado, não é interessante?

Para finalizar, Gioh também citou a notícia de que teria comprado um apartamento em São Paulo. O imóvel seria menos luxuoso e menor do que as outras propriedades divididas entre o casal:

- Ele disse ainda que esse apartamento que moro aqui, eu vim para morar sozinha, já que meu casamento está abalado. E como sou mulher e comprei sozinha, é menor e menos luxuoso do que outras propriedades que temos como casal. Ou seja, uma mulher não poderia comprar uma casa menor e sozinha. A matéria fala ainda um monte de mentiras, o machismo está entranhado na sociedade. E para quem quiser saber, continuo muito bem casada, feliz, com meus filhos e bem sucedida.

Na legenda, Ewbank pediu:

Que tenhamos mais seriedade, responsabilidade e respeito uns com os outros. Do outro lado da tela sempre existe uma pessoa, uma família, uma vida.