Real Madrid jogará um mês com questionado 3° goleiro e jovem prodígio turco se machuca de novo

As lesões continuam atormentando a temporada do Real Madrid. Depois de sentir um desconforto no aquecimento para o jogo com o Braga, pela Liga dos Campeões, no meio de semana, Kepa foi confirmado nesta sexta-feira com lesão no adutor da coxa e perderá ao menos quatro jogos, obrigando Carlo Ancelotti a apelar para o questionado terceiro goleiro, Lunin. O jovem prodígio Arda Güler também está fora, por um mês, agora com problema no quadril. É a terceira contusão do garoto de 18 anos que ainda não fez sua estreia.

Com elenco bastante enxuto, Ancelotti terá somente 20 jogadores à disposição para a partida diante do Valencia, no Campeonato Espanhol. Além de Kepa e Güler, o treinador já não contava com Courtois e Éder Militão, ambos fora da temporada, Ceballos, Rüdiger e Tchouaméni.

O goleiro belga passou por cirurgia no joelho e o Real Madrid correu para contratar Kepa, do Chelsea, admitindo que o questionado Lunin não teria condições de suportar as partidas de peso na temporada por causa de falhas quando exigido.

O goleiro ucraniano, contudo, terá a missão de se redimir nas apresentações contra Valencia, neste sábado, em Madri, Cádiz fora de casa, além do duro compromisso diante do Napoli, pela Liga dos Campeões, além do embate com o Granada. Kepa deve retornar somente diante do Bétis, no dia 10 de dezembro, em Sevilla.

A primeira impressão de Lunin nessa nova oportunidade foi positiva. Ele defendeu um pênalti diante do Braga e garantiu que está mais preparado para dar contra do recado. "Sinto-me sempre bem, estou no melhor clube do mundo, não é fácil entrar de último hora em um jogo, mas estou sempre pronto para jogar", afirmou, tentando reduzir a desconfiança dos torcedores.

Já Arda Güler parece sem sorte no clube merengue. Contratado a peso de ouro em julho, do Fenerbahçe, teve de passar por cirurgia no menisco do joelho direito e ficou um tempo fora. Em setembro, tinha tudo para estrear, mas acabou diagnosticado com um problema muscular no reto femoral esquerdo. Agora, volta a adiar seu primeiro jogo na nova casa por leão muscular no quadríceps, que o afastará por mais um mês.

"Temos de ter calma e tranquilidade. Ele tinha voltado, é novo, quer agregar ao time. É sempre difícil aguentar esse momento (das lesões), você vê os companheiros treinarem, jogarem e você não. A tristeza dele é compreensível, mas damos a ele todo o carinho do mundo. Não temos pressa, porque o futuro de Arda Güler é aqui", disse Ancelotti, tranquilizando o garoto.