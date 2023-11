Juros terão de seguir suficientemente altos por tempo suficientemente longo, diz membro do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel afirmou que as taxas de juros da zona do euro terão de seguir "em níveis suficientemente elevados por um tempo suficientemente longo". Nagel, que também é presidente do BC alemão, disse que a inflação na região continua persistentemente alta, mesmo que tenha desacelerado em comparação ao ano passado.

As declarações foram feitas nesta sexta-feira, 10, em discurso sobre desafios fiscais em ambiente de alta inflação.

O dirigente argumentou que a política fiscal também impacta a política monetária, defendeu que finanças públicas instáveis representam uma ameaça à estabilidade de preços.

Além disso, Nagel falou que a adoção de uma política fiscal expansionista durante um momento de alta inflação, como atual, pode dificultar a vida para os formuladores de política monetária, mesmo que as finanças públicas estejam equilibradas.