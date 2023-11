Recompra de ações da Petrobras no 3º trimestre somou R$ 975 milhões

A Petrobras iniciou no terceiro trimestre do ano o seu programa de recompra de ações, lançado em julho deste ano, e adquiriu R$ 975 milhões em papéis da companhia no terceiro trimestre, segundo a empresa. A aquisição acontece em um período em que o lucro da estatal caiu 42,2%, para R$ 26,7 bilhões de julho a setembro, na comparação anual.

Em vídeo mais cedo, o diretor Financeiro e de Relações com o Mercado, Sérgio Caetano Leite, destacou que o resultado foi suficiente para suportar os investimentos, a gestão da dívida, o pagamento de dividendos e o início do programa de recompra das ações.