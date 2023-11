Obituário - 12 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Alice Padueli Antonio, 95. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aurelina Lima Oliveira, 94. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Lázaro Cândido Ferreira Sobrinho, 87. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilton Manzano, 78. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Belly Mecenero do Prado, 77. Natural de São Caetano. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Belto Paula de Lucena, 77. Natural de Cedro (CE). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José da Conceição Leitão, 75. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Centreville, em Santo André. Costureiro. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Américo Diaz Neiro, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Gráfico. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marlene Aparecida Moreno, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Célia Stavarengo, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Conceição Aparecida Goffredo, 61. Dia 18 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Leônidas Simões Pires, 77. Natural de Conchas (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Dirceu Gasparoto, 76. Natural de Mineiros do Tietê (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 7, em Diadema. Parque dos Ipês, em Jundiaí (SP).

Djanira Correia Paz da Silva, 68. Natural de Terezinha (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Bernadete Bueno Pereira, 67. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Fernando da Silva, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Professor. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Francisco Clayton de Oliveira Chaves, 79. Natural de Bodocó (PE). Residia no Jardim São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vanderlei Caneo, 63. Natural de São Caetano. Residia no Sítio Pinheirinho, em São Paulo. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.

Susi Aparecida de Oliveira Mulare, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ivonete Marlene de Oliveira, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Nelson Gaiotto, 86. Natural de São Manuel (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Benedita Borges Carvalho da Silva, 90. Natural de Jacutinga (MG). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.