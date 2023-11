Obituário - 11 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Nivaldo de Assis Lima, 98. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

José Felix, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Contador. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Monteiro, 92. Natural de Araraquara (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Soares Kaizer, 86. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilton Manzano, 78. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Raimundo Luiz da Silva, 68. Natural de Chã Grande (Pernambuco). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juvêncio Gomes Moreira, 67. Natural de Nanuque (MG). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mara Aparecida Ramos do Amaral, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Maria Dolores Rodrigues, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Semião Irmão, 64. Natural de Gurinhém (PB). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marta dos Santos Nogueira, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mauro Fernando dos Santos, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Marek, em Santo André. Pintor residencial. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Teotônio de Melo, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Modelador. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Paulo Henrique Francisquini de Souza, 50. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Vendedor. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Deivisson Ferreira Lima, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André, Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jefte Fernandes de Medeiros, 36. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Autônomo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Priscila Alessandra Gonçalves, 34. Natural de Santo André. Administradora. Residia no Centro de Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guilherme Froes Varandas, 22. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Massume Nakada, 93. Natural de Mairiporã (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Anacleto Egydio do Amparo, 93. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Lina da Silva, 88. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Januário Alves da Silva, 92. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Yolanda Brunetta Nieri, 92. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vilma Negri Garcia, 79. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Donizete Loureiro, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

João Agostinho Gomes, 89. Natural de Dom Silvério (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

José Maurício Pereira da Silva, 68. Natural de Malacacheta (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Maria da Penha Bibiano Costa, 66. Natural de Barra Longa (MG). Residia no Jardim Miriam. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Arnaldo Augusto da Silva, 57. Natural de Lagoa Dourada (MG). Residia no Balneário Mar Paulista. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Fábio Gomes da Cruz, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oriental. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Edson Domingos Santos Junior, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Lorenna Mendes Herculano, sete anos, Natural de Mauá. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Menor. Dia 6, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Genésia Soares da Silva Ferreira, 67. Natural de Pedro II (Piauí). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Costureira. Dia 6, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.